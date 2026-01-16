Στη φυλακή διακινητής ηρωίνης στην Πάτρα

Ο διακινητής συνελήφθη επ αυτοφώρω απο αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών Πάτρας

Στη φυλακή διακινητής ηρωίνης στην Πάτρα
16 Ιαν. 2026 16:55
Pelop News

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, με την απολογία του στον Ανακριτή, σήμερα Παρασκευή 16/01/2026, διακινητής ηρωίνης που συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, στην Πάτρα και αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Αμφισσας.

Ο κατηγορούμενος «πιάστηκε» από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πάτρας, τη στιγμή που επρόκειτο να πωλήσει ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας σε χρήστη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ συνελήφθη και ο χρήστης για κατοχή ναρκωτικών.

Η σύλληψη έγινε μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης 14/01/2026, με τους αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών αξιοποιώντας πληροφορίες, να εντοπίζουν τους δυο κατηγορούμενους να προβαίνουν σε συναλλαγή αγοραπωλησίας μικροποσότητας ηρωίνης.

Σ’ έρευνα στο σπίτι του διακινητή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 190 γραμμάρια ηρωίνης, μια ζυγαριά ακριβείας και δυο κινητά τηλέφωνα

