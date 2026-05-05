Στη φυλακή η 54χρονη για τη μαχαιριά στη Ρόδο – Το βαρύ κατηγορητήριο και οι ισχυρισμοί της

Στη φυλακή οδηγείται η 54χρονη υπήκοος Αλβανίας, η οποία κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 42χρονης οικιακής βοηθού στην Παστίδα της Ρόδου, καθώς μετά την απολογία της ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή της κράτηση έως τη δίκη.

Η κατηγορούμενη απολογήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών και καλείται πλέον να αντιμετωπίσει ένα ιδιαίτερα βαρύ κατηγορητήριο. Σε βάρος της έχουν ασκηθεί διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ληστεία, παράνομη κατακράτηση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, αλλά και για παράνομη παραμονή στη χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η 54χρονη φέρεται να μπήκε στο σπίτι όπου εργαζόταν η 42χρονη, πρόσωπο που ήδη γνώριζε, χωρίς αρχικά να κινήσει υποψίες. Η επίθεση, κατά το κατηγορητήριο, εκδηλώθηκε ξαφνικά μέσα στην κουζίνα του σπιτιού, όπου η κατηγορούμενη φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στη γυναίκα αιφνιδιάζοντάς την.

Τα τέσσερα χτυπήματα και ο εγκλωβισμός

Η 42χρονη δέχθηκε τέσσερα χτυπήματα, σε χέρι, πόδι, θώρακα και πλευρά, σε μια επίθεση που, σύμφωνα με τη δικογραφία, θα μπορούσε να έχει ακόμη πιο τραγική κατάληξη. Μετά τον τραυματισμό της, η 54χρονη φέρεται να την κλείδωσε σε δωμάτιο, αφήνοντάς την αβοήθητη και χωρίς δυνατότητα άμεσης διαφυγής.

Παρά τα τραύματά της, η 42χρονη κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία της και να καλέσει σε βοήθεια, ειδοποιώντας το ΕΚΑΒ μέσω τηλεφώνου. Η κίνησή της αυτή αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς άνοιξε τον δρόμο για την άμεση κινητοποίηση των Αρχών και τη διάσωσή της.

Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο σπίτι όπου η γυναίκα εργαζόταν ως οικιακή βοηθός, φροντίζοντας δύο κατάκοιτα άτομα, γεγονός που κάνει ακόμη πιο σοκαριστικό το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκτυλίχθηκε η υπόθεση.

Η απολογία και οι ισχυρισμοί της 54χρονης

Από την πλευρά της, η 54χρονη επιχείρησε στην απολογία της να δώσει μια διαφορετική εξήγηση για την πράξη της, αποδίδοντάς την, όπως υποστήριξε, σε ένα σύνθετο περιβάλλον ψυχολογικής πίεσης, εξάρτησης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, η 42χρονη ήταν η ψυχολόγος της και απέναντί της είχε αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης και εξάρτησης. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, βρέθηκε για μεγάλο διάστημα εγκλωβισμένη σε συνθήκες φόβου και χειραγώγησης, σε ένα περιβάλλον στο οποίο, όπως είπε, εμπλέκονταν η 42χρονη, ο σύντροφός της και ακόμη ένα τρίτο πρόσωπο που είχε σχέση με ναρκωτικές ουσίες.

Η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι λάμβανε χρήματα είτε από την 42χρονη είτε από το τρίτο πρόσωπο για να μεταφέρει ή να προμηθεύεται ναρκωτικά για λογαριασμό τους, ενώ όταν αρνούνταν, δεχόταν απειλές.

Στην ίδια γραμμή, ανέφερε ακόμη ότι της αφαιρούσαν κατ’ επανάληψη το κινητό τηλέφωνο, την ταυτότητα και προσωπικά της αντικείμενα, ότι την κρατούσαν χωρίς τη θέλησή της σε κλειστό χώρο και ότι βρισκόταν υπό συνεχή επιτήρηση, ακόμη και μέσω διαδικτύου. Η ίδια χαρακτήρισε αυτή την κατάσταση ως «ομηρία».

Οι αναφορές σε ουσίες και ψυχιατρική παρακολούθηση

Στην απολογία της αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση της υγείας της, λέγοντας ότι πάσχει από διπολική διαταραχή και ότι από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο του 2026 βρισκόταν υπό ψυχιατρική παρακολούθηση, ενώ είχε και νοσηλεία μίας ημέρας σε ψυχιατρική κλινική.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι της στερούσαν τα φάρμακά της και ότι της χορηγούνταν ουσίες χωρίς τη συναίνεσή της. Για την ίδια την επίθεση, υποστήριξε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών και ότι εκείνη τη στιγμή δεν είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών της.

Μάλιστα, όπως φέρεται να είπε, μόνο αφού έλαβε εκ νέου τη φαρμακευτική της αγωγή και άρχισε σταδιακά να ανακτά τη μνήμη της, συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί και αποφάσισε να παρουσιαστεί αυτοβούλως στις αστυνομικές αρχές.

Η υπόθεση περνά στην επόμενη φάση

Η απόφαση για την προφυλάκισή της δείχνει ότι οι δικαστικές αρχές αξιολόγησαν ως ιδιαίτερα σοβαρά τα στοιχεία της δικογραφίας και το σύνολο των κατηγοριών που τη βαραίνουν. Την ίδια στιγμή, η υπερασπιστική γραμμή της 54χρονης αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της κύριας διαδικασίας, καθώς περιλαμβάνει σειρά ισχυρισμών που δίνουν εντελώς διαφορετική διάσταση στο παρασκήνιο της υπόθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση της Παστίδας έχει ήδη προκαλέσει ισχυρό σοκ στη Ρόδο, τόσο για τη βιαιότητα της επίθεσης όσο και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή εκτυλίχθηκε. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως τόσο στο ακριβές κίνητρο όσο και στο κατά πόσο οι ισχυρισμοί της κατηγορούμενης έχουν οποιαδήποτε βάση ή αποτελούν μέρος της υπερασπιστικής της γραμμής.

