Στη φυλακή η 54χρονη για τη μαχαιριά στη Ρόδο – Το βαρύ κατηγορητήριο και οι ισχυρισμοί της

Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε η 54χρονη υπήκοος Αλβανίας, που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε 42χρονη οικιακή βοηθό στην Παστίδα της Ρόδου. Η υπόθεση παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με την κατηγορούμενη να βρίσκεται αντιμέτωπη με βαρύτατες διώξεις και να προβάλλει από την πλευρά της μια εντελώς διαφορετική εκδοχή για όσα προηγήθηκαν.

Στη φυλακή η 54χρονη για τη μαχαιριά στη Ρόδο – Το βαρύ κατηγορητήριο και οι ισχυρισμοί της
05 Μάι. 2026 13:18
Pelop News

Στη φυλακή οδηγείται η 54χρονη υπήκοος Αλβανίας, η οποία κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 42χρονης οικιακής βοηθού στην Παστίδα της Ρόδου, καθώς μετά την απολογία της ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή της κράτηση έως τη δίκη.

Η κατηγορούμενη απολογήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών και καλείται πλέον να αντιμετωπίσει ένα ιδιαίτερα βαρύ κατηγορητήριο. Σε βάρος της έχουν ασκηθεί διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ληστεία, παράνομη κατακράτηση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, αλλά και για παράνομη παραμονή στη χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η 54χρονη φέρεται να μπήκε στο σπίτι όπου εργαζόταν η 42χρονη, πρόσωπο που ήδη γνώριζε, χωρίς αρχικά να κινήσει υποψίες. Η επίθεση, κατά το κατηγορητήριο, εκδηλώθηκε ξαφνικά μέσα στην κουζίνα του σπιτιού, όπου η κατηγορούμενη φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στη γυναίκα αιφνιδιάζοντάς την.

Διαβάστε επίσης: Από τα χιόνια στα 30άρια: Ζέστη, αφρικανική σκόνη και λασποβροχές αλλάζουν το σκηνικό

Τα τέσσερα χτυπήματα και ο εγκλωβισμός

Η 42χρονη δέχθηκε τέσσερα χτυπήματα, σε χέρι, πόδι, θώρακα και πλευρά, σε μια επίθεση που, σύμφωνα με τη δικογραφία, θα μπορούσε να έχει ακόμη πιο τραγική κατάληξη. Μετά τον τραυματισμό της, η 54χρονη φέρεται να την κλείδωσε σε δωμάτιο, αφήνοντάς την αβοήθητη και χωρίς δυνατότητα άμεσης διαφυγής.

Παρά τα τραύματά της, η 42χρονη κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία της και να καλέσει σε βοήθεια, ειδοποιώντας το ΕΚΑΒ μέσω τηλεφώνου. Η κίνησή της αυτή αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς άνοιξε τον δρόμο για την άμεση κινητοποίηση των Αρχών και τη διάσωσή της.

Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο σπίτι όπου η γυναίκα εργαζόταν ως οικιακή βοηθός, φροντίζοντας δύο κατάκοιτα άτομα, γεγονός που κάνει ακόμη πιο σοκαριστικό το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκτυλίχθηκε η υπόθεση.

Η απολογία και οι ισχυρισμοί της 54χρονης

Από την πλευρά της, η 54χρονη επιχείρησε στην απολογία της να δώσει μια διαφορετική εξήγηση για την πράξη της, αποδίδοντάς την, όπως υποστήριξε, σε ένα σύνθετο περιβάλλον ψυχολογικής πίεσης, εξάρτησης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, η 42χρονη ήταν η ψυχολόγος της και απέναντί της είχε αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης και εξάρτησης. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, βρέθηκε για μεγάλο διάστημα εγκλωβισμένη σε συνθήκες φόβου και χειραγώγησης, σε ένα περιβάλλον στο οποίο, όπως είπε, εμπλέκονταν η 42χρονη, ο σύντροφός της και ακόμη ένα τρίτο πρόσωπο που είχε σχέση με ναρκωτικές ουσίες.

Η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι λάμβανε χρήματα είτε από την 42χρονη είτε από το τρίτο πρόσωπο για να μεταφέρει ή να προμηθεύεται ναρκωτικά για λογαριασμό τους, ενώ όταν αρνούνταν, δεχόταν απειλές.

Στην ίδια γραμμή, ανέφερε ακόμη ότι της αφαιρούσαν κατ’ επανάληψη το κινητό τηλέφωνο, την ταυτότητα και προσωπικά της αντικείμενα, ότι την κρατούσαν χωρίς τη θέλησή της σε κλειστό χώρο και ότι βρισκόταν υπό συνεχή επιτήρηση, ακόμη και μέσω διαδικτύου. Η ίδια χαρακτήρισε αυτή την κατάσταση ως «ομηρία».

Οι αναφορές σε ουσίες και ψυχιατρική παρακολούθηση

Στην απολογία της αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση της υγείας της, λέγοντας ότι πάσχει από διπολική διαταραχή και ότι από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο του 2026 βρισκόταν υπό ψυχιατρική παρακολούθηση, ενώ είχε και νοσηλεία μίας ημέρας σε ψυχιατρική κλινική.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι της στερούσαν τα φάρμακά της και ότι της χορηγούνταν ουσίες χωρίς τη συναίνεσή της. Για την ίδια την επίθεση, υποστήριξε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών και ότι εκείνη τη στιγμή δεν είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών της.

Μάλιστα, όπως φέρεται να είπε, μόνο αφού έλαβε εκ νέου τη φαρμακευτική της αγωγή και άρχισε σταδιακά να ανακτά τη μνήμη της, συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί και αποφάσισε να παρουσιαστεί αυτοβούλως στις αστυνομικές αρχές.

Η υπόθεση περνά στην επόμενη φάση

Η απόφαση για την προφυλάκισή της δείχνει ότι οι δικαστικές αρχές αξιολόγησαν ως ιδιαίτερα σοβαρά τα στοιχεία της δικογραφίας και το σύνολο των κατηγοριών που τη βαραίνουν. Την ίδια στιγμή, η υπερασπιστική γραμμή της 54χρονης αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της κύριας διαδικασίας, καθώς περιλαμβάνει σειρά ισχυρισμών που δίνουν εντελώς διαφορετική διάσταση στο παρασκήνιο της υπόθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση της Παστίδας έχει ήδη προκαλέσει ισχυρό σοκ στη Ρόδο, τόσο για τη βιαιότητα της επίθεσης όσο και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή εκτυλίχθηκε. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως τόσο στο ακριβές κίνητρο όσο και στο κατά πόσο οι ισχυρισμοί της κατηγορούμενης έχουν οποιαδήποτε βάση ή αποτελούν μέρος της υπερασπιστικής της γραμμής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:11 Σύμη: Σοκ από τις καταγγελίες για προσέγγιση ανηλίκων – Στο 2027 η δίκη των δύο Αιγυπτίων
14:00 Πάτρα: Βλάβη στον Γλαύκο, λύματα στη θάλασσα, πολλά ερωτηματικά – Βανταράκης: «Δύσκολη» η κολύμβηση
13:54 «Πάρτε τη δική μου καρδιά»: Η μητέρα της Μυρτούς λυγίζει για το τελευταίο βράδυ και το άγγελμα του θανάτου
13:51 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό: Έργα και εκτροπές έως τις 7 Μαΐου
13:40 Τέλος στο «rollercoaster» για ένα ζώδιο: Νέα εποχή ευκαιριών
13:40 FNL Awards 2026: Η Ζάκυνθος πρωταγωνίστρια στη Δυτική Ελλάδα, διακρίσεις και για Ηλεία – Εκτός λίστας Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία
13:37 Ο Μαρινάκης ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο: «Πάνω από 20 επικοινωνίες Ανδρουλάκη – Χατζηδάκη» για τις Ανεξάρτητες Αρχές
13:27 «Του έσπασε όλη τη γνάθο»: Η μητέρα του 17χρονου με αυτισμό συγκλονίζει από το νοσοκομείο
13:23 Χάος στα Στενά του Ορμούζ: Παρεμβολές σε GPS και AIS «εξαφανίζουν» πλοία από τα ραντάρ
13:18 Στη φυλακή η 54χρονη για τη μαχαιριά στη Ρόδο – Το βαρύ κατηγορητήριο και οι ισχυρισμοί της
13:10 Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Βουλή μετά από 27 χρόνια – Τιμήθηκε με το Χρυσό Μετάλλιο πριν από την ιστορική ομιλία
13:10 Στην Αθήνα η σύνοδος της ένωσης GO15 με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς παγκοσμίως
13:07 Πού θα δείτε την μεγάλη μονομαχία Αρσέναλ-Ατλέτικο
13:02 Πάτρα: Χωρίς νερό τα Καμίνια για έξι ώρες – Η βλάβη φέρνει διακοπή υδροδότησης την Τετάρτη
13:00 Τετ α τετ Μητσοτάκη-Κατσανιώτη: Η συνάντηση στου Μαξίμου πριν από την ΚΟ της ΝΔ
12:56 Οι γυναίκες της Παναχαϊκής έχουν όλα τα στοιχεία για να κοιτάξουν ψηλά
12:54 Ο Κ. Μητσοτάκης σε Άμπου Ντάμπι και Αμμάν με φόντο τη φωτιά στη Μέση Ανατολή και τα Στενά του Ορμούζ
12:50 Ο Αίολος Αγυιάς ήττα στο Αίγιο και τώρα πλέι-οφ με Αραχωβίτικα/Ακταίο – Τι δήλωσε ο Βασίλης Σκέντζος
12:49 Ο Πλεύρης τραβά τη γραμμή: Στο στόχαστρο άδειες και άσυλο αλλοδαπών που κατηγορούνται για εγκλήματα
12:46 ΠΟΥ: Επτα τα κρούσματα χανταϊού σε επιβάτες του κρουαζερορόπλοιου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.05.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ