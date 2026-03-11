Στη φυλακή η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια

Να σημειωθεί ότι στη σύζυγο του Νίκου Μιχαλολιάκου καταδικασμένου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής σε πρώτο βαθμό της είχε επιβληθεί κάθειρξη 6 ετών, πλην όμως της είχε χορηγηθεί αναστολή μέχρι το Εφετείο.

Στη φυλακή η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια
11 Μαρ. 2026 18:15
Pelop News

Στη φυλακή οδηγεί το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων την Ελένη Ζαρούλια προκειμένου να εκτίσει τα 5 έτη κάθειρξης που της είχε επιβάλλει νωρίτερα κρίνοντας την ενοχή για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Να σημειωθεί ότι στη σύζυγο του Νίκου Μιχαλολιάκου καταδικασμένου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής σε πρώτο βαθμό της είχε επιβληθεί κάθειρξη 6 ετών, πλην όμως της είχε χορηγηθεί αναστολή μέχρι το Εφετείο.

Έτσι τώρα σε εκτέλεση της απόφασης του Εφετείου η Ελένη Ζαρούλια οδηγείται για πρώτη φορά στη φυλακή. Το δικαστήριο οδηγεί την συζύγο του Νίκου Μιχαλολιάκου στη φυλακή καθώς απέρριψε το αίτημα της για μετατροπή της ποινής της σε χρηματική.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:55 Το Γυμνάσιο Διακοπτού συμμετείχε σε συνέδριο του Παρισιού, σημαντικές εμπειρίες για τους μαθητές ΦΩΤΟ
18:49 «ΜΠΙΤΣΚΟΜΠΕΡ»: Η νέα ταινία του Αριστοτέλη Μαραγκού καταφτάνει στο Πάνθεον
18:44 Δείτε ποια σειρά αλλάζουν μέρα και ώρα σε «Alpha» και «Open»
18:39 Πλάνα για θρησκευτικό Τουρισμό στη Δ. Ελλάδα, τι συζήτησαν  Καραμανλή-Σακελλαρόπουλος
18:35 Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετικό κλείσιμο για τον Γενικό Δείκτη και μικρά κέρδη
18:30 Πάτρα: Αλλαγές στα φανάρια της Μαιζώνος μετά την πεζοδρόμηση
18:25 Ελβετία: Σκόπιμα η πυρκαγιά στο λεωφορείο που έπιασε φωτιά
18:21 Το βιντεοκλίπ του Ακύλα για το Ferto έφερε χαμό στα social media
18:15 Στη φυλακή η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια
18:08 Μικρή άνοδο στο Χρηματιστήριο, χαμηλός ο τζίρος
18:00 Πάτρα: Εντός καλοκαιριού τα έργα συντήρησης της πλατείας Γεωργίου
17:55 Εργαστήριο αποτίμησης και αξιολόγησης της πιλοτικής δοκιμής του Συστήματος Υποστήριξης Διαχείρισης Προορισμών (DMSS), στο πλαίσιο του έργου LIBECCIO
17:50 Κομβική απόφαση από τον Διεθνή Οργανισμό Ενεργείας, αποδεσμεύει 400 βαρέλια πετρελαίου
17:44 Συναγερμός στον Λευκό Οικο, βαν μπούκαρε στην περίμετρο ασφαλείας
17:38 Ιδέες διακόσμησης για πάρτι με μπαλόνια
17:30 Πάτρα – Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία: Μια λαμπρή ιστορία 190 ετών – Απόψε η εκδήλωση στο Royal
17:23 Σε αυτό νησί εξετάζουν επίθεση οι ΗΠΑ, αν το κάνουν θα υπάρξει κλιμάκωση
17:15 Δείτε σε ποιον γνωστό ηθοποιό του Χόλυγουντ έκαναν έξωση από το σπίτι
17:06 ΝΟΠ: Νίκη επιβίωσης με τον ΝΟ Λάρισας
17:00 Η Πάτρα στο αμυντικό οικοσύστημα – Συνεργασίες για αναβίωση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ