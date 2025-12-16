Στη φυλακή οι δυο από τους τρεις ληστές με κατσαβίδι στην Πάτρα

Οι δράστες μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος λήστευαν πεζούς, στην Πάτρα, με την απειλή κατσαβιδιού.

16 Δεκ. 2025 7:57
Pelop News

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν  οι δύο από τους τρεις ληστές (ρομά )που κατηγορούνται για επιθέσεις σε πεζόδρομους της Ρήγα Φεραίου και της Μαιζώνος, στην Πάτρα.

Υπενθυμίζεται ότι λήστευαν πεζούς, ενώ τους απειλούσε με κατσαβίδι. Για τον τρίτο δράστη ανήλικο 14 ετών, οι ανακριτικές Αρχές της Πάτρας αποφάσισαν να ανατεθεί η επιμέλειά του σε επιμελητή ανηλίκων.

Οι τρεις δράστες κατηγορούνται για ληστεία και απόπειρα ληστείας κατά συναυτουργία καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Στο τελευταίο τους «χτύπημα» σε βάρος 21χρονου, ένας από τους δράστες τον τραυμάτισε  με κατσαβίδι.

