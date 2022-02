Στη Λευκορωσία η ουκρανική αντιπροσωπεία – Ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία

Στη Λευκορωσία έφτασε λίγο μετά τις 8 το πρωί (ώρα Ελλάδος) η αντιπροσωπεία της Ουκρανίας η οποία θα συναντηθεί σήμερα με την αντίστοιχη της Ρωσίας σε μια προσπάθεια να υπάρξει μια πρώτη αποκλιμάκωση στον πόλεμο που έχει ξεκινήσει από τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης.

Ήδη το υπουργείο Εξωτερικών της Λευκορωσίας δημοσίευσε μια φωτογραφία από το τραπέζι γύρω από το οποίο θα κάτσουν οι διπλωμάτες των δύο χωρών.

«Στη Λευκορωσία όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας. Περιμένουμε τις δύο αντιπροσωπείες» έγραψε το υπ. Εξωτερικών της Λευκορωσίας στη λεζάντα της φωτογραφίας.

⚡️🇷🇺🇧🇾🇺🇦In Belarus, everything is ready to host Russia-Ukraine negotiations. Waiting for delegations to arrive pic.twitter.com/WSnPMyChwg

— Belarus MFA 🇧🇾 (@BelarusMFA) February 28, 2022