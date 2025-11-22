Στη μεγάλη μάχη της Αναστασίας όλοι (μας) δίπλα της! ΦΩΤΟ

Εκδήλωση στην Πάτρα για την ενίσχυσή της. Διαγνώστηκε με όγκο στο κεφάλι. Υποβλήθηκε σε επέμβαση, αλλά  ο δρόμος που έχει μπροστά της παραμένει δύσκολος, γεμάτος θεραπείες, αγωνίες, αλλά και ελπίδα — τη δική μας ελπίδα

22 Νοέ. 2025 18:16
Η οικογένεια του στίβου ένωσε τις δυνάμεις της και διοργανώνει σήμερα (22/11/2025) μια ξεχωριστή αθλητική δράση κα αγώνες στην Πάτρα, στο Αθλητικό Δημοτικό Κέντρο Λαδόπουλου, για έναν ιερό σκοπό.

Να σταθεί δίπλα στη 13χρονη Αναστασία, που πρόσφατα διαγνώστηκε με όγκο στο κεφάλι. Υποβλήθηκε σε επέμβαση, αλλά  ο δρόμος που έχει μπροστά της παραμένει δύσκολος, γεμάτος θεραπείες, αγωνίες, αλλά και ελπίδα — τη δική μας ελπίδα.

«Με απέραντο θάρρος και το φωτεινό της χαμόγελο, η Αναστασία παλεύει καθημερινά για να βγει νικήτρια. Στον αγώνα αυτό, κανείς δεν πρέπει να μένει μόνος. Γι’ αυτό στεκόμαστε όλοι δίπλα της, συμμετέχοντας ενεργά στην εκδήλωση» τόνισε ο πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δημήτρης Πεγλερίδης και πρόσθεσε: «Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο αγώνες, επιδόσεις και μετάλλια. Είναι ψυχή, αλληλεγγύη, αγάπη και ανθρωπιά. Είναι η μεγάλη οικογένεια που στέκεται δίπλα σε όποιον έχει ανάγκη, που προσφέρει χωρίς όρια και δίνει δύναμη εκεί που όλα μοιάζουν δύσκολα. Κάθε συμμετοχή αθλητή  γίνεται με συμβολικό ελάχιστο ποσό των 5 ευρώ, το οποίο θα διατεθεί εξ ολοκλήρου για τη στήριξη της οικογένειας της μικρής Αναστασίας. Κάθε ευρώ είναι μια ανάσα αγάπης· μια πράξη ζωής· μια πινελιά φωτός στον προσωπικό αγώνα ενός παιδιού που θέλει να συνεχίσει να τρέχει, να ονειρεύεται, να χαμογελά. Παρακαλούνται όλα τα σωματεία της δύναμης της Ένωσης να μεταφέρουν το μήνυμα αυτό σε κάθε αθλητή, κάθε γονιό, κάθε άνθρωπο που πιστεύει στη δύναμη της προσφοράς.
Ας ενώσουμε τις φωνές, τις καρδιές και τα χέρια μας, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως ο αθλητισμός ενώνει, εμπνέει και θεραπεύει».

