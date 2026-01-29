Στη ΜΕΘ Νεογνών στο Ηράκλειο βρέφος πέντε ημερών μετά από αεροδιακομιδή

Σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών στο Ηράκλειο νοσηλεύεται ένα βρέφος μόλις πέντε ημερών, το οποίο μεταφέρθηκε εκτάκτως από τη Ρόδο το απόγευμα της Τετάρτης.

Η διακομιδή πραγματοποιήθηκε με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ, ενώ τη μεταφορά του νεογέννητου ανέλαβε η Κινητή Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών και Παιδιών του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με χρήση ειδικής θερμοκοιτίδας.

Το βρέφος μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύεται. Καθ’ όλη τη διάρκεια της αεροδιακομιδής, στο πλευρό του βρίσκονταν διασώστες του οργανισμού, ιατρός του ΕΚΑΒ, καθώς και ο πατέρας του παιδιού.

Οι συνθήκες της μεταφοράς χαρακτηρίστηκαν κρίσιμες, με τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες να κινητοποιούνται άμεσα για τη διασφάλιση της υγείας του νεογέννητου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



