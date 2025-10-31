Στη Μονή Σινά ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενθρόνιση νέου Αρχιεπισκόπου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα στο Σινά για την τελετή ενθρόνισης του Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ Συμεών ως νέου ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης. Η παρουσία του υπογραμμίζει το ενδιαφέρον της ελληνικής κυβέρνησης για τη διατήρηση του ιστορικού και θρησκευτικού ρόλου της Μονής, η οποία λειτουργεί ως κέντρο Ορθοδοξίας με διεθνή εμβέλεια εδώ και αιώνες.

Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον νέο Αρχιεπίσκοπο Συμεών, τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄ και μέλη της μοναστικής κοινότητας του Σινά. Στελέχη της κυβέρνησης αναφέρουν ότι υπάρχει αρχική σύγκλιση απόψεων μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου σχετικά με τη διασφάλιση της συνέχειας και του χαρακτήρα της Μονής, η οποία θα παρουσιαστεί στη σιναϊτική αδελφότητα.

Η οριστική διευθέτηση των ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία και την ιδιοκτησία των εγκαταστάσεων της Μονής εξαρτάται από την υπογραφή της σχετικής διμερούς συμφωνίας. Το έγγραφο θα υπογραφεί από τον νέο ηγούμενο. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενημέρωση της μοναστικής κοινότητας για τις τρέχουσες εξελίξεις, ώστε να αποφευχθούν αντιδράσεις παρόμοιες με αυτές που εκδηλώθηκαν πρόσφατα κατά την ελληνική νομοθετική ρύθμιση για τη νομική προσωπικότητα του μετοχίου της Μονής, η οποία είχε ενταχθεί σε ευρύτερο πλαίσιο επίλυσης.

Πριν από περίπου δύο εβδομάδες, κατά τη χειροτονία του κ. Συμεών, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι η τελική απόφαση ανήκει στη Σιναϊτική Αδελφότητα και εξέφρασε την προσδοκία για σύντομη ολοκλήρωση της συμφωνίας. Σύντομα θα διαφανεί εάν έχουν υπερκεραστεί οι εσωτερικές διαφωνίες στην αδελφότητα και εάν τα σημεία τριβής που προκάλεσαν την πρόσφατη κρίση έχουν απομακρυνθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για την υπογραφή.

