Μέσα στο 2026 η διαδικασία για νέο Αρχιεπίσκοπο Ελλάδας: Στην κούρσα διαδοχής και ο Χρυσόστομος

Με αφορμή την πρόσφατη περιπέτεια υγείας του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδας Ιερώνυμου, η οποία βεβαίως αποδείχθηκε περαστική, άρχισε ξανά η φιλολογία της διαδοχής.

Με δεδομένο ότι ο Ιερώνυμος έχει πατήσει τα 87 και πάει για τα 88, ότι η υγεία του δεν είναι γενικώς και στα καλύτερά της και, κυρίως, ότι εκκλησιαστικοί και άλλοι κύκλοι θα επιθυμούσαν ένα πιο φρέσκο πρόσωπο για Αρχιεπίσκοπο, το «σαφάρι» της διαδοχής φαίνεται να έχει ξεκινήσει, έστω και με βήματα σημειωτόν για την ώρα…

Η είδηση, διαχρονική, «λέει» πως ένα από τα φαβορί για τον θρόνο του Αρχιεπισκόπου είναι και ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος. Δεν υπάρχει ρεπορτάζ εδώ και δυο χρόνια που να μην έχει τον Πατρών μέσα στην 5άδα ή 4άδα των βασικών υποψηφίων διαδόχων του Ιερώνυμου.

Ο ίδιος ο κ. Χρυσόστομος αποφεύγει να πει το παραμικρό, είτε σε ευρύ είτε σε πιο στενό κύκλο, δεν θέλει καν να συζητάει το θέμα, αλλά η αλήθεια είναι πως ήταν και παραμένει από τα φαβορί της κούρσας διαδοχής.

Τον διάδοχο του Ιερώνυμου θα εκλέξει η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας, η οποία αποτελείται από όλους τους εν ενεργεία Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ομως είναι κοινό μυστικό στους ιερατικούς και πολιτικούς κύκλους ότι καθοριστικό ρόλο στο ποιος θα είναι ο διάδοχος του Ιερώνυμου θα διαδραματίσουν, εκτός φυσικά από τους Μητροπολίτες, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η κυβέρνηση, υψηλά ιστάμενα πολιτικά πρόσωπα και επιφανείς οικονομικοί παράγοντες που αρέσκονται να εμπλέκονται, άμεσα ή έμμεσα, στις εκλογές.

Υψηλά ιστάμενο πρόσωπο της Εκκλησίας, που έχει άριστες σχέσεις και με ανώτατα πολιτικά στελέχη, είπε στην «Πελοπόννησο» το εξής: «Αναζητάμε, όταν έρθει ο χρόνος, τον καταλληλότερο Ιεράρχη. Γνωρίζουμε ότι κανείς δεν έχει τη χαρισματική και μοναδική στόφα του μακαριστού Χριστόδουλου, όμως θα ήταν ιδανικό να επιλεγεί αυτός που δεν θα έχει τη μόνιμα μετριοπαθή προσέγγιση του Ιερώνυμου, αλλά μια πιο ηχηρή και αισθητή προσωπικότητα».

Οσον αφορά τα φαβορί για την «κούρσα της διαδοχής»:

-Ο 64χρονος Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος. Θεωρείται μετρ των δημοσίων σχέσεων, λέγεται πως έχει διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα ισχυρό πολιτικό λόμπι και παράλληλα υποστηρίζεται από δημοσιογραφικές ομάδες και επιχειρηματικούς παράγοντες.

-Ο 68χρονος Μητροπολίτης Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, Χρυσόστομος. Από τους πλέον αναγνωρίσιμους ιεράρχες, χαίρει ευρείας αποδοχής. Θεωρείται μετριοπαθής, αλλά παράλληλα και προοδευτικός. Λέγεται πως αποτελεί και τον διακαή πόθο του Ιερώνυμου για διάδοχός του.

-Ο 72χρονος Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Ανδρου, Κέας και Μήλου, Δωρόθεος. Φαντάζει ως ένα από τα φαβορί λόγω ειδικού βάρους, εμπειρίας, σχέσεων και αποδοχής. Διατηρεί άριστες σχέσεις και με την πρωθυπουργική οικογένεια, κάτι που είναι ευρέως γνωστό. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα η υποψηφιότητά του χάνει έδαφος.

-Ο 67χρονος Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος. Λειτουργεί αθόρυβα, αλλά απολύτως στοχευμένα. Εχει τη δική του ομάδα σε κάθε επίπεδο και είναι απολύτως αποδεκτός κυρίως στους επονομαζόμενους «αυστηρούς» και παραδοσιακούς κύκλους της ιεραρχίας. Πολλοί στο «εκλεκτορικό σώμα» τον βλέπουν ως σύμβολο σταθερότητας και συνέχειας της παράδοσης. Στα μείον, όπως του «καταλογίζουν» οι «αντίπαλοί» του, ότι κυρίως εκφράζει την πιο συντηρητική και πατροπαράδοτη όψη της ιεραρχίας.

Υπάρχουν, όμως, και τα αουτσάιντερ, τα οποία στην πορεία ενδέχεται να εξελιχθούν σε φαβορί. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν:

-Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος, Γαβριήλ, μόλις 47 χρόνων. Πιθανότατα, όμως, θα μείνει εκτός κούρσας λόγω ηλικίας και απειρίας και θα γίνει πρώτο φαβορί την επόμενη φορά!

-Στα ισχυρά χαρτιά, αλλά μάλλον για τη μεθεπόμενη μέρα, και ο 48χρονος Μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών.

-Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος (46 χρόνων), εμφανίζεται ως αουτσάιντερ, παρότι φέρεται να στηρίζεται από ισχυρές συμμαχίες, ενώ απολαµβάνει και τη στήριξη του Οικουµενικού Πατριαρχείου.

-Ο Μητροπολίτης Κηφισίας Κύριλλος.

