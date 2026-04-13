Στη Μονή των παπαροκάδων η Πέγκυ Ζήνα! ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Σε έναν τόπο που δεν είναι απλώς αγαπημένος, αλλά βαθιά συνδεδεμένος με την προσωπική τους διαδρομή, βρέθηκαν αυτές τις άγιες ημέρες του Πάσχα η Πέγκυ Ζήνα και ο Γιώργος Λύρας, όπως αποκάλυψε το tsipas blog.

Το ζευγάρι επισκέφθηκε την Ιερά Μονή στο Τρίκορφο Φωκίδας, έναν χώρο με ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος για τους ίδιους, καθώς εκεί είχε πραγματοποιηθεί και ο γάμος τους, στο εξωκλήσι της Μονής των «Παπαροκάδων».

Η επίσκεψη αυτή μόνο τυχαία δεν ήταν. Αντίθετα, αποτέλεσε μια επιστροφή σε έναν ιερό τόπο που έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στη ζωή τους, αφού στις 10 Ιουνίου 2007 ενώθηκαν εκεί με τα ιερά δεσμά του γάμου, σε ένα περιβάλλον που, όπως φαίνεται, εξακολουθεί να έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά τους.

Παράλληλα, η σχέση τους με τη Μονή και τους ανθρώπους της παραμένει ζεστή και ουσιαστική μέσα στα χρόνια. Όπως έχει γίνει γνωστό, ο πατέρας Νεκτάριος Μουλατσιώτης, όπως και ο πατέρας Χριστόδουλος, δεν αποτελούν απλώς πνευματικά πρόσωπα για το ζευγάρι, αλλά ανθρώπους με τους οποίους έχει αναπτυχθεί ένας βαθύς δεσμός φιλίας.

Μέσα στο κατανυκτικό κλίμα των ημερών, η Πέγκυ Ζήνα και ο Γιώργος Λύρας επέλεξαν να βρεθούν ξανά σε αυτό το φιλόξενο μοναστήρι

