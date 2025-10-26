Στη Ναύπακτο ο Σπύρος Σκιαδαρέσης

Εορτή του Αγίου Δημητρίου σήμερα Kυριακή 26/10, η Ναύπακτος εορτάζει τον πολιούχο της και η παράταξη Νέα Δυτική Ελλάδα, με τον επικεφαλής της Σπύρο Ν. Σκιαδαρέση έδωσε το παρών στις εορταστικές εκδηλώσεις.

Μαζί με τον επικεφαλής ήταν η Περιφερειακή Σύμβουλος Αιτωλοακαρνανίας Μαρία Μπούση και το Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Νίκος Κάκκος. Και φυσικά παρούσες στη δοξολογία οι πολιτικές, εκκλησιαστικές και στρατιωτικές αρχές της πόλης.

