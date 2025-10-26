Στη Ναύπακτο ο Σπύρος Σκιαδαρέσης

Η πόλη γιορτάζει τον Πολιούχο της, Αγιο Δημήτριο, και ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης ήταν εκεί

Στη Ναύπακτο ο Σπύρος Σκιαδαρέσης
26 Οκτ. 2025 16:04
Pelop News

Εορτή του Αγίου Δημητρίου σήμερα Kυριακή 26/10, η Ναύπακτος εορτάζει τον πολιούχο της και η παράταξη Νέα Δυτική Ελλάδα, με τον επικεφαλής της Σπύρο Ν. Σκιαδαρέση έδωσε το παρών στις εορταστικές εκδηλώσεις.

Μαζί με τον επικεφαλής ήταν η Περιφερειακή Σύμβουλος Αιτωλοακαρνανίας Μαρία Μπούση και το Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Νίκος Κάκκος. Και φυσικά παρούσες στη δοξολογία οι πολιτικές, εκκλησιαστικές και στρατιωτικές αρχές της πόλης.

Στη Ναύπακτο ο Σπύρος Σκιαδαρέσης

Στη Ναύπακτο ο Σπύρος Σκιαδαρέσης

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:40 Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας συμμετείχε στο «Pink the city» ΦΩΤΟ
16:30 Αγρίνιο: Βγήκε «οφ» ο αξονικός στο Νοσοκομείο
16:23 ΕΟ Ιτέας-Αντιρρίου: Ενας 21χρονος νεκρός και ένας 37χρονος σοβαρά τραυματισμένος
16:20 Οικογενειακή» βραδιά για την ΑΕ Ροϊτίκων
16:13 Καλαμπάκα: Στη σκιά των βράχων
16:04 Στη Ναύπακτο ο Σπύρος Σκιαδαρέσης
15:59 Δείτε τι έφαγε για μεσημέρι ο Φωκίων Ζαϊμης!
15:54 Αμφιλοχία: Πέθανε πολύ γνωστή πολιτικός μηχανικός…
15:44 Rising Stars: Ο Προμηθέας έχασε από τον Παναθηναϊκό
15:38 Μέτρα από τον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης για την έξαρση της ευλογιάς προβάτων ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
15:30 Ελευθεριάδης: «Πετύχαμε μεγάλη νίκη»
15:21 Εγκαίνια πρόσοψης Πεντάγωνου: Οργιο φημών για το αν θα παραστούν Καραμανλής, Σαμαράς
15:10 Ρωσία: «Λάθος να λέμε για ακύρωση της συνάντηση Πούτιν-Τραμπ»
15:00 Η μπηχτή Νετανιάχου για τις διεθνείς δυνάμεις και το Ισραήλ
14:51 ΠΑΣΟΚ: «Ο πρωθυπουργός με θράσος υποδύεται τον “ήρωα της διαφάνειας”»
14:42 ΟΠΕΚΕΠΕ: Πολύ σκληρή δήλωση Βελόπουλου για Μητσοτάκη
14:36 Βραζιλία: Δολοφόνησαν εν ψυχρώ 18χρονο Έλληνα
14:23 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας: Και ο Σταύρος Γεράνιος με Αντώνη Κουνάβη
14:11 Ρωσία: Φόβος και τρόμος η «φτερωτή καταιγίδα», το νέο υπερόπλο
14:00 Πάτρα: Τα παιδιά έστειλαν μήνυμα, εκδήλωση για την πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ