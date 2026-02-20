Στη Νιγηρία ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 50 ανθρώπους και απήγαγαν γυναίκες και παιδιά

Στη Νιγηρία τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλές γυναίκες και παιδιά απήχθησαν, αφού ένοπλοι άνδρες επιτέθηκαν σε ένα χωριό στην πολιτεία Ζαμφάρα, στα βορειοδυτικά της χώρας, είπε σήμερα στο Ρόιτερς ένας βουλευτής του πολιτειακού κοινοβουλίου.

Ο Χαμίσου Α. Φαρού, ένας βουλευτής που εκπροσωπεί το νότιο Μπουκουγιούμ, ανέφερε πως οι δράστες εφόρμησαν κατά του χωριού Τούνγκαν Ντούτσε από περίπου τις 5 το απόγευμα χθες έως τις 03.30 το πρωί σήμερα, βάζοντας φωτιά σε κτίρια και πυροβολώντας εναντίον κατοίκων που επιχειρούσαν να διαφύγουν.

«Μετακινούνταν από το ένα χωριό στο άλλο… αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 50 νεκρούς», περιέγραψε ο Φαρού σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Reuters.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αριθμός των απαχθέντων θυμάτων δεν έχει προς το παρόν καθοριστεί.

