Απίθανος ο «λογαριασμός», $175 δισ. για τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Οι πιθανές επιστροφές αφορούν δασμούς Τραμπ που έχουν ήδη εισπραχθεί από το κράτος, από τη στιγμή που επιβλήθηκαν χωρίς εξουσιοδότηση του Κογκρέσου

20 Φεβ. 2026 20:10
Στις ΗΠΑ η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με επιστροφές άνω των 175 δισ. δολαρίων προς εισαγωγείς, μετά την απόφαση του του Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο οποίο με πλειοψηφία 6-3 έκρινε παράνομους τους δασμούς που επέβαλε μονομερώς ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο είπε «όχι» στους δασμούς του Τραμπ

Οι πιθανές επιστροφές αφορούν δασμούς που έχουν ήδη εισπραχθεί από το κράτος, από τη στιγμή που επιβλήθηκαν χωρίς εξουσιοδότηση του Κογκρέσου. Σύμφωνα με εκτίμηση του Penn-Wharton Budget Model -ανεξάρτητου δημοσιονομικού ερευνητικού φορέα του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια- το συνολικό ποσό θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 175 δισ. δολάρια.

Ήδη πολλοί εισαγωγείς, αναφέρει το cnbc έχουν καταθέσει αγωγές ζητώντας επιστροφές, επικαλούμενοι αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων που είχαν κρίνει ότι οι συγκεκριμένοι δασμοί δεν ήταν νόμιμοι. Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν διευκρίνισε αν η κυβέρνηση μπορεί να διατηρήσει τα ποσά που έχει ήδη εισπράξει, ούτε έδωσε σαφή κατεύθυνση για το πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία επιστροφών.

Ο Τραμπ είχε επικαλεστεί τον νόμο περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA) για να επιβάλει τους δασμούς, αποτελώντας τον πρώτο Πρόεδρο που χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο για αυτόν τον σκοπό.

Ο δικαστής Μπρετ Κάβανο, ένας από τους τρεις που μειοψήφησαν, προειδοποίησε για τις πρακτικές και δημοσιονομικές συνέπειες. Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ ενδέχεται να υποχρεωθούν να επιστρέψουν δισεκατομμύρια δολάρια, ακόμη κι αν μέρος του κόστους έχει ήδη μετακυλιστεί στους καταναλωτές. Χαρακτήρισε δε τη διαδικασία πιθανών επιστροφών ως «χαοτική», σημειώνοντας ότι η απόφαση μπορεί να δημιουργήσει αβεβαιότητα γύρω από εμπορικές συμφωνίες που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, συνδέθηκαν με τους δασμούς.

Ο Μπράιαν ΛεΜπλαν, ανώτερος οικονομολόγος της PNC Financial Services Group, εκτίμησε ότι οι δασμοί που επιβλήθηκαν βάσει του IEEPA και κρίθηκαν παράνομοι αντιστοιχούν περίπου στο 60% του συνόλου των δασμών που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. Αυτό, όπως σημείωσε, σημαίνει ότι ο μέσος δασμολογικός συντελεστής υποχωρεί από περίπου 9,5% σε 5%, έως ότου αντικατασταθούν από νέα νομική βάση.

Ήδη από τον Δεκέμβριο, η U.S. Customs and Border Protection είχε υπολογίσει ότι 133,5 δισ. δολάρια από εισπραχθέντες δασμούς θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο επιστροφής – ποσό που έκτοτε αυξάνεται, καθώς η είσπραξη συνεχιζόταν μέχρι την τελική δικαστική κρίση.

