ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο είπε «όχι» στους δασμούς του Τραμπ

Στις ΗΠΑ το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε σήμερα (20/2/2026) με ψήφους 6 έναντι 3 ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει την εξουσία να επιβάλλει μονομερώς δασμούς σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου βάσει ομοσπονδιακού νόμου περί έκτακτων εξουσιών.

Η απόφαση, που θεωρείται σημαντικό πλήγμα στην οικονομική πολιτική του προέδρου, δίχασε το Δικαστήριο. Υπέρ των δασμών ψήφησαν τρεις από τους θεωρούμενους συντηρητηρικούς δικαστές και κατά οι τρεις προοδευτικοί και άλλοι τρεις συντηρητικοί.

Στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαν επιβληθεί δασμοί της τάξης του 20% που αργότερα αναθεωρήθηκαν σε 15%.

Σε μια πρώτη αντίδραση, ο Τραμπ χαρακτήρισε «ντροπή» την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου κατά τη διάρκεια του πρωινού που παρέθεσε στο Λευκό Οίκο σε κυβερνήτες.

Το CNN, που επικαλείται δύο άτομα που γνωρίζουν τις δηλώσεις του, προσθέτει ότι ο πρόεδρος είπε στους παρευρισκόμενους ότι έχει εφεδρικό σχέδιο στο μυαλό του.

Ειδικότερα, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο Νόμος περί Διεθνών Έκτακτων Οικονομικών Εξουσιών (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA) δεν εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς.

Με την απόφασή του το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε δύο αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων που έκριναν ότι ο IEEPA δεν εξουσιοδοτεί τους πιο σαρωτικούς από τους δασμούς του προέδρου, οπότε τους έκρινε παράνομους.

Μια σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι η απόφαση περιορίζει την ικανότητα του προέδρου να χρησιμοποιεί τον IEEPA, δεν εμποδίζει τον πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς βάσει διαφορετικών εμπορικών αρχών. Ο Τραμπ έχει βασιστεί σε άλλους νόμους για να επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές χαλκού, χάλυβα και αλουμινίου, καθώς και σε άλλα προϊόντα.

Η νομική μάχη για τους δασμούς, όπως επισημαίνει το CBS, ήταν η πρώτη στην οποία το Ανώτατο Δικαστήριο αξιολόγησε τη νομική βάση μιας από τις πολιτικές της δεύτερης θητείας του – και μάλιστα μία από τις κεντρικές πολιτικές.

Το Ανώτατο Δικαστήριο επέτρεψε στον πρόεδρο να εφαρμόσει προσωρινά πολλά από τα σχέδιά του, ενώ προχωρούσαν οι νομικές διαδικασίες, ωστόσο η απόφαση να ακυρώσει τους δασμούς του Τραμπ σε σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου είναι μέχρι στιγμής η σημαντικότερη ήττα της δεύτερης θητείας του.

Τι ισχυριζόταν ως χθες ο Τραμπ

Χθες Πέμπτη, σε εκδήλωση στη Τζόρτζια, αναφέρθηκε πολλές στο ζήτημα. Μεταξύ άλλων ισχυρίστηκε ότι «χωρίς δασμούς όλοι θα είχαν χρεοκοπήσει» όπως και ότι, ως πρόεδρος, είχε το δικαίωμα να τους επιβάλλει.

Παραπονέθηκε ακόμη για την καθυστέρηση στην απόφαση του Δικαστηρίου: «Τους περιμένω μια ζωή να το αποφασίσουν», είπε για τους ανώτατους δικαστές.

Το Δικαστήριο είχε ακούσει τα επιχειρήματα των δύο πλευρών τον Νοέμβριο.

Πέρα από αυτό το ζήτημα, το Ανώτατο Δικαστήριο θα αποφασίσει και αν θα επιτρέψει στον πρόεδρο να απολύει χωρίς αιτία υπαλλήλους ανεξάρτητων ομοσπονδιακών οργανισμών. Τον Απρίλιο θα ακούσει τα επιχειρήματα σχετικά με τη νομιμότητα του σχεδίου του προέδρου να καταργήσει την ιθαγένεια στη βάση της γέννησης.

Απόφαση με φόντο την κρίση στο Ιράν

Σημαντική ήττα στο εσωτερικό πεδίο είναι η απόφαση για τους δασμούς την ώρα που η στρατιωτική προετοιμασία των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στο Ιράν έχει εισέλθει σε προχωρημένο στάδιο.

Τα σενάρια που εξετάζονται να περιλαμβάνουν ακόμη και στοχευμένες επιθέσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα, καθώς και ενδεχόμενη επιδίωξη αλλαγής καθεστώτος στην Τεχεράνη, εφόσον δοθεί σχετική εντολή από τον πρόεδρο.

Οι πληροφορίες του Reuters για τα πλήγματα έρχονται να προστεθούν σε προηγούμενη αναφορά ότι ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για παρατεταμένη επιχείρηση, διάρκειας εβδομάδων, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις ασφαλείας και σε πυρηνικές υποδομές. Οι νεότερες αποκαλύψεις δείχνουν ότι ο σχεδιασμός έχει γίνει πιο λεπτομερής και φιλόδοξος, ενόψει ενδεχόμενης απόφασης του Τραμπ, ο οποίος έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Οι αξιωματούχοι δεν διευκρίνισαν ποια πρόσωπα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο ούτε πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί αλλαγή καθεστώτος χωρίς εκτεταμένη χερσαία επιχείρηση. Μια τέτοια επιλογή θα συνιστούσε σημαντική απόκλιση από τις προεκλογικές δεσμεύσεις του Τραμπ, ο οποίος είχε επικρίνει τις στρατιωτικές επεμβάσεις σε χώρες όπως το Αφγανιστάν και το Ιράκ.

