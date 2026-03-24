Στη Ρω για την Κυρά της σημαίας: Μπαίνει σε τροχιά η τοποθέτηση του ανδριάντα της Δέσποινας Αχλαδιώτη

Τη Ρω επισκέφθηκε τη Δευτέρα 23 Μαρτίου ο δήμαρχος Καστελορίζου Νικόλαος Ασβέστης, έχοντας στο πλευρό του τον γνωστό γλύπτη Ευάγγελο Τύμπα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την τοποθέτηση του ανδριάντα της Δέσποινας Αχλαδιώτη, της ιστορικής Κυράς της Ρω.

Η μετάβαση στο ακριτικό νησί έγινε με πλωτό μέσο και, αμέσως μετά την άφιξή τους, ο δήμαρχος και ο δημιουργός του έργου, συνοδευόμενοι από τον διοικητή της φρουράς, επισκέφθηκαν το κοιμητήριο όπου βρίσκεται ο τάφος της Δέσποινας Αχλαδιώτη, αποτίοντας φόρο τιμής στη γυναίκα που έμεινε στην ιστορία ως σύμβολο αφοσίωσης και αντοχής.

Ακολούθησε η αυτοψία για την επιλογή του ακριβούς σημείου όπου θα στηθεί ο ανδριάντας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το έργο θα τοποθετηθεί πάνω σε βράχο που υψώνεται περίπου δέκα μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, σε ένα σημείο με έντονο συμβολισμό.

Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος, ο Ευάγγελος Τύμπας προσέγγισε τη δημιουργία του έργου με καλλιτεχνική ευαισθησία και σεβασμό στην ιστορική μνήμη, επιχειρώντας να αποδώσει τη στιγμή κατά την οποία η Κυρά της Ρω στεκόταν όρθια στον βράχο και ύψωνε την ελληνική σημαία στη νησίδα. Η σύνθεση, όπως σημειώνεται, φιλοδοξεί να μεταφέρει ένα μήνυμα που ξεπερνά τον χρόνο, αναδεικνύοντας την αυταπάρνηση, το αίσθημα ευθύνης και την εθνική αξιοπρέπεια.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται όχι μόνο στην αισθητική και ιστορική ακρίβεια του έργου, αλλά και στο ακριβές σημείο της τοποθέτησής του, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο αυτό θα «συνομιλεί» οπτικά με το τοπίο. Για τον γλύπτη, η επιλογή του χώρου δεν αποτελεί απλώς τεχνική λεπτομέρεια, αλλά ουσιαστικό μέρος της ίδιας της αφήγησης που καλείται να υπηρετήσει το μνημείο.

Η δημιουργία του ανδριάντα αποτελεί πρωτοβουλία του δημάρχου και του δημοτικού συμβουλίου Καστελορίζου, ως πράξη τιμής προς τη Δέσποινα Αχλαδιώτη και ως συμβολική υπενθύμιση της προσφοράς της. Παράλληλα, αναδεικνύεται ως μια κίνηση που επιχειρεί να κρατήσει ζωντανή τη σχέση της τοπικής κοινωνίας με την ιστορική μνήμη, την πατρίδα και την έννοια του χρέους απέναντι σε μορφές που σημάδεψαν τον τόπο.

Η Δέσποινα Αχλαδιώτη, γνωστή σε όλη τη χώρα ως Κυρά της Ρω, γεννήθηκε το 1890 και πέθανε το 1982. Κατά την περίοδο της Κατοχής συμμετείχε στην Αντίσταση, ενώ η πιο εμβληματική πτυχή της ζωής της συνδέθηκε με την καθημερινή έπαρση της ελληνικής σημαίας στη Ρω. Από το 1943 έως και τον θάνατό της, για περίπου τέσσερις δεκαετίες, ύψωνε κάθε πρωί τη σημαία και την κατέβαζε με τη δύση του ήλιου, μετατρέποντας μια καθημερινή πράξη σε ισχυρό σύμβολο παρουσίας και πίστης.

Στη νησίδα είχε εγκατασταθεί ήδη από το 1924 μαζί με τον σύζυγό της και την τυφλή μητέρα της, επιλέγοντας να ζήσει σε έναν τόπο σκληρό και απομονωμένο, που έμελλε όμως να συνδεθεί οριστικά με το όνομά της. Το μνημείο που δρομολογείται σήμερα έρχεται να δώσει μόνιμη μορφή σε αυτή τη μνήμη, σε ένα σημείο όπου το τοπίο και η ιστορία παραμένουν άρρηκτα δεμένα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



