Στη Σκωτία το Μουντιάλ «φέρνει» επίσημη αργία τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026

Προσέξτε τι συμβαίνει με το Μουντιάλ που σε κάποιες περιπτώσεις επιφέρει… αργία! Αναλυτικά, η Σκωτία ετοιμάζεται να ζήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 με τρόπο απολύτως… θεσμικό. Η κυβέρνηση της χώρας ανακοίνωσε ότι η Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 θα είναι επίσημη αργία, μία ημέρα μετά την πρεμιέρα της εθνικής ομάδας στη διοργάνωση, δίνοντας στους φιλάθλους τη δυνατότητα να ξενυχτήσουν χωρίς δεύτερες σκέψεις.

Την απόφαση γνωστοποίησε ο πρωθυπουργός της Σκωτίας, Τζον Σουίνι, εξηγώντας ότι πρόκειται για μια συνειδητή πολιτική επιλογή με κοινωνικό και συμβολικό χαρακτήρα. Η πρεμιέρα της εθνική Σκωτίας απέναντι στην Αϊτή είναι προγραμματισμένη για τις 02:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 14 Ιουνίου (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου), ώρα που πρακτικά μετατρέπει τον αγώνα σε ολονύχτιο γεγονός.

Μάγκας ο πράιμ μίνιστερ!

Η συγκυρία μόνο τυχαία δεν είναι. Η Σκωτία επιστρέφει σε Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά από το 1998, έπειτα από μια μακρά περίοδο απουσίας που είχε αφήσει έντονο αποτύπωμα στη συλλογική ψυχολογία της χώρας. Η πρόκριση «σφραγίστηκε» με εμφατικό τρόπο, χάρη στη νίκη με 4-2 επί της Δανίας στο «Χάμπντεν», σε έναν αγώνα που εξελίχθηκε σε αυθόρμητη λαϊκή γιορτή σε παμπ και πλατείες.

Στο Μουντιάλ 2026, το πρόγραμμα της Σκωτίας δοκιμάζει και πάλι τις αντοχές των φιλάθλων. Εκτός από την πρεμιέρα με την Αϊτή, ακολουθεί και η αναμέτρηση με τη Βραζιλία, η οποία θα διεξαχθεί στις 23:00 ώρα Ηνωμένου Βασιλείου. Το συγκεκριμένο ματς έχει ξεχωριστό ιστορικό βάρος, καθώς η «σελεσάο» ήταν η ομάδα που απέκλεισε τους Σκωτσέζους από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998.

Η διεξαγωγή του τουρνουά στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος μετακίνησης, έχει μεταφέρει το επίκεντρο της εμπειρίας εντός συνόρων. Ήδη συζητείται η παράταση του ωραρίου λειτουργίας των παμπ και η δημιουργία οργανωμένων fan zones για τους αγώνες της εθνικής ομάδας, με στόχο να εξυπηρετηθεί το αυξημένο ενδιαφέρον.

Για την κυβέρνηση, το Μουντιάλ λειτουργεί και ως ευκαιρία ευρύτερης προβολής. Η συμμετοχή της Σκωτίας στη διοργάνωση αντιμετωπίζεται ως μέσο ενίσχυσης του διεθνούς προφίλ της χώρας, της τουριστικής κίνησης και των πολιτιστικών δεσμών. Όπως υπογράμμισε ο Σουίνι, η αντίδραση του κόσμου μετά την πρόκριση κατέδειξε πόσο κεντρικό ρόλο διατηρεί το ποδόσφαιρο στην κοινωνική ζωή.

Σε πιο απλή βάση, όμως, η αργία υπηρετεί κάτι πιο γήινο: δίνει χρόνο. Χρόνο για οικογένειες και φίλους να δουν μαζί την εθνική ομάδα, για μεγαλύτερες γενιές να θυμηθούν το 1998 και για νεότερους να ζήσουν το πρώτο τους Μουντιάλ με τη Σκωτία παρούσα. Είτε έρθει η νίκη είτε όχι, η χώρα έχει ήδη αποφασίσει να ζήσει τη στιγμή συλλογικά – και αυτό, από μόνο του, είναι πολιτική δήλωση.

