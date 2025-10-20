Στη Σλοβενία σήμερα ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδος Κορυφής της MED9, που διεξάγεται στη Σλοβενία.

20 Οκτ. 2025 8:23
Pelop News

Στο Πορτορόζ της Σλοβενίας σε μια κομβική και κρίσιμη περίοδο για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, διεξάγεται η Σύνοδος Κορυφής της MED9, με τον ελληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι παρών  ενώ παράλληλα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συμμετέχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο, όπου θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, λίγες ώρες μετά τις απειλές του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας εναντίον της Ελλάδας.

Τετ α τετ Γεραπετρίτη – Φιντάν σήμερα στο Λουξεμβούργο

Ο πρωθυπουργός σήμερα Δευτέρα 20/10/2025, αναμένεται να αναφερθεί στη σημασία της συνεργασίας των ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου σε προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, αλλά θα τοποθετηθεί και για την πρωτοβουλία 5Χ5 που ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής για μια συνάντηση των παράκτιων χωρών της περιοχής μας, που θα περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τη Λιβύη – χώρες που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις και οι οποίες θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε ζητήματα όπως το μεταναστευτικό, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η συνδεσιμότητα, οι οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών και η πολιτική προστασία.
