Στη Σούδα ο Μακρόν, τον υποδέχεται ο Δένδιας

Στη Σούδα προσγειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 17:00 το προεδρικό αεροσκάφος της Γαλλίας που μετεφέρει τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Στη Σούδα βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, που θα υποδεχθεί τον πρόεδρο της Γαλλίας.

Από τη Σούδα, ο Εμανουέλ Μακρόν θα πετάξει εκ νέου με ελικόπτερο για το αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκωλ που βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο, για όπου, όπως έχει ήδη προαναγγείλει, θα πραγματοποιήσει επιθεώρηση, πριν επιστρέψει στο Παρίσι.

Η επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν γίνεται μετά την τριμερή συνάντησή του με τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Νίκο Χριστοδουλίδη στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

