Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Το πλήρες πρόγραμμα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη συμπρωτεύουσα
Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει σήμερα, Τρίτη 24 Μαρτίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης στην πόλη με επίκεντρο τα έργα υποδομών και την εκπαίδευση.
Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού ξεκινά στις 10:30 π.μ. με επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.), όπου αναμένεται να ενημερωθεί για τις εξελίξεις στα δίκτυα μεταφορών.
Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει αυτοψία σε εκπαιδευτικές υποδομές της πόλης και συγκεκριμένα:
Στο εργοτάξιο του 32ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης.
Στο εργοτάξιο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων.
Η περιοδεία του Πρωθυπουργού θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), όπου θα έχει την ευκαιρία να επιθεωρήσει την πορεία των έργων και των δραστηριοτήτων στο λιμάνι.
