Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Το πλήρες πρόγραμμα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη συμπρωτεύουσα

24 Μαρ. 2026 8:27
Pelop News

Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει σήμερα, Τρίτη 24 Μαρτίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης στην πόλη με επίκεντρο τα έργα υποδομών και την εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού ξεκινά στις 10:30 π.μ. με επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.), όπου αναμένεται να ενημερωθεί για τις εξελίξεις στα δίκτυα μεταφορών.

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει αυτοψία σε εκπαιδευτικές υποδομές της πόλης και συγκεκριμένα:

  • Στο εργοτάξιο του 32ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης.

  • Στο εργοτάξιο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων.

Η περιοδεία του Πρωθυπουργού θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), όπου θα έχει την ευκαιρία να επιθεωρήσει την πορεία των έργων και των δραστηριοτήτων στο λιμάνι.

