Στη Βενεζουέλα δόθηκε διαταγή να συλλαμβάνεται όποιος στήριξε την ένοπλη επίθεση των ΗΠΑ με στόχο τον Μαδούρο

Έπειτα από τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ, η Βενεζουέλα είναι πρακτικά πολιτικά «ακέφαλη» αφού ο ηγέτης της δικάζεται σήμερα (05.01.2025) στη Νέα Υόρκη.

Μαδούρο: Ναρκωτικά, απαγωγές, δολοφονίες, βαρύ κατηγορητήριο για τον ίδιο και τη σύζυγό του

Την ίδια στιγμή, ο κόσμος στη Βενεζουέλα ανησυχεί για την επόμενη μέρα και για την μετά-Μαδούρο εποχή, ενώ υπάρχει φόβος για περαιτέρω εμπλοκή των ΗΠΑ στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας.

Με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κηρύχθηκε από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη χώρα και την ανατροπή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο διατάχθηκε η αστυνομία «να ξεκινήσει αμέσως» την έρευνα και να συλλάβει «όποιον εμπλέκεται στην προώθηση ή υποστήριξη της ένοπλης επίθεσης».

Το διάταγμα τέθηκε σε ισχύ από το Σάββατο, όμως μόλις σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο.

