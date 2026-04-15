Στη Βουλή αύριο ο Μητσοτάκης για το Κράτος Δικαίου

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης τίθεται αύριο, Πέμπτη 16 Απριλίου, η κατάσταση των θεσμών στη χώρα. Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής στις 11:00 το πρωί, στο πλαίσιο της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για το Κράτος Δικαίου.

Η συνεδρίαση, η οποία διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής, έχει ως θέμα «την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα». Η συζήτηση προκλήθηκε μετά από σχετική πρωτοβουλία του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη.

Το ενδιαφέρον να στρέφεται στις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών για τη θεσμική θωράκιση και τη λειτουργία των δημοκρατικών μηχανισμών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



