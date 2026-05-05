Στη Βουλή ο Οικουμενικός Πατριάρχης: Ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια μετά από 27 χρόνια

Ειδική συνεδρίαση στις 13:00 και απονομή του Χρυσού Μεταλλίου της Βουλής

05 Μάι. 2026 7:52
Στην Βουλή των Ελλήνων θα βρεθεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, πραγματοποιώντας ομιλία στην Ολομέλεια έπειτα από 27 χρόνια. Η τελευταία αντίστοιχη παρουσία του στο ελληνικό Κοινοβούλιο είχε καταγραφεί το 1999.

Ο Πατριάρχης βρίσκεται από χθες στην Αθήνα, όπου είχε συνάντηση στην Αρχιεπισκοπή με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Στη συνέχεια τιμήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων για τη συμβολή του στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η σημερινή ημέρα της επίσκεψης χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης σημασίας, καθώς στις 13:00 έχει προγραμματιστεί ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Στη συνεδρίαση θα παραστεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Η παρέμβαση του Οικουμενικού Πατριάρχη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω των διεθνών εξελίξεων, με τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Βουλής θα απονείμει στον Πατριάρχη το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα παρατεθεί επίσημο γεύμα προς τιμήν του.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας, διοργανώνοντας διεθνή συνέδρια και πρωτοβουλίες. Στο πλαίσιο αυτό, έχει συνεργαστεί και με τον Πάπα Φραγκίσκο για την ανάδειξη της ανάγκης προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Σημειώνεται ότι φέτος συμπληρώνονται 35 χρόνια από την ανάληψη των καθηκόντων του στον Οικουμενικό Θρόνο και συνολικά 65 χρόνια ιερατικής διακονίας.

