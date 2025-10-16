Στη Βουλή σήμερα ο Μητσοτάκης, πως θα απαντήσει στις επικρίσεις για τα εθνικά θέματα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώνει σήμερα Πέμπτη 16/10/2025, στη βουλή, για τα εθνικά θέματα με πρωτοβουλία του ιδίου, καθώς αποφάσισε να διευρύνει τη συζήτηση που ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, για το Παλαιστινιακό, σε μια συνολική συζήτηση για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Στόχος του είναι να αναπτύξει όλη τη λογική των ελληνικών χειρισμών στα εξωτερικά θέματα και να δώσει την ευκαιρία στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς να τοποθετηθούν για όλα τα ζητήματα.

Και όλα αυτά λίγα 24ωρα μετά την επιστροφή του από τη Σύνοδο για την Ειρήνη που έγινε στην Αίγυπτο, με την Ελλάδα να είναι από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που κλήθηκαν να παραστούν σε αυτό το ιστορικό γεγονός και με τη χώρα μας να φιλοδοξεί να παίξει ρόλο στην επόμενη ημέρα στη Μέση Ανατολή.

«Η στάση που έχει τηρήσει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια στα μεγάλα ζητήματα έχει αποδώσει καρπούς»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται με επιχειρήματα αλλά και τις εξελίξεις επί του πεδίου να εξηγήσει ότι η στάση που έχει τηρήσει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια στα μεγάλα ζητήματα έχει αποδώσει καρπούς και έχει επιφέρει οφέλη για τη χώρα, είτε όσον αφορά στη θέση που έχει πλέον η Ελλάδα στην ΕΕ, είτε στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ, αλλά και στις προσπάθειες που καταβάλλονται με ειλικρινή διάθεση αλλά χωρίς καμία πρόθεση υποχωρήσεων στα ελληνοτουρκικά.

Όπως θα τονίσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όλα τα παραπάνω είναι τα αποτελέσματα που φέρνει η ενεργητική διπλωματία, σε αντίθεση με τη διπλωματία της αδράνειας.

Βασική κινητήρια δύναμη για να επιτευχθούν τα παραπάνω, όπως θα αναφέρει ο πρωθυπουργός, είναι η οικονομική σταθερότητα, με τη χώρα να έχει πάψει να είναι το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης και με την οικονομία να ανθεί και έτσι να έχει τη δυνατότητα να θωρακίζεται αμυντικά.

Μέσα από την άμυνα και την ενεργή διπλωματία, η χώρα έχει καταστεί παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή μας, αναμένεται να τονίσει επίσης ο πρωθυπουργός.

«Η Ελλάδα διεκδικεί ρόλο την επόμενη μέρα στη Γάζα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσον αφορά στο Παλαιστινιακό, θα σημειώσει ότι η Ελλάδα διεκδικεί ρόλο την επόμενη μέρα στη Γάζα, είτε στο ανθρωπιστικό κομμάτι είτε στον τομέα της ανοικοδόμησης.

Ειδικά όμως όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά, ο πρωθυπουργός θα επιμείνει στην πολιτική των ήρεμων νερών, υπενθυμίζοντας όλες τις θετικές συνέπειες που είχε και έχει αυτή η κατάσταση, αλλά θα υπογραμμίσει ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παραμένει η βασική διαφορά με την Τουρκία (ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα) και πως ούτε εμποδίζει τη χώρα μας να προχωρά τον εθνικό της σχεδιασμό.

Η Ελλάδα, άλλωστε, επί των ημερών της κυβέρνησής του έχει επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια, έχει υπογράψει συμφωνία οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με την Ιταλία και την Αίγυπτο και επίσης προχωρούν:

-ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός

-οι διαγωνισμοί για αναζήτηση υδρογονανθράκων σε υποθαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, με συμμετοχή του αμερικανικού κολοσσού Chevron

η δημιουργία δύο νέων θαλάσσιων πάρκων, στο Ιόνιο και στις νότιες Κυκλάδες.

Η Ελλάδα ασκεί επί του πεδίου τα κυριαρχικά της δικαιώματα και όχι σε επίπεδο συνθημάτων και φωνασκιών και μηδενισμού, αναμένεται να υπογραμμίσει ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στα άκρα, είτε στα δεξιά του είτε στα αριστερά του.

