Στη Βουλή το φορολογικό νομοσχέδιο των 1,7 δισ. ευρώ: Αντιπαράθεση για τις τροπολογίες ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία» συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής και αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία το απόγευμα. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει φορολογικά μέτρα συνολικού ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αφορούν περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενους, δίνοντας έμφαση στη στήριξη της μεσαίας τάξης και των οικογενειών.

Η ψήφισή του από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων έγινε με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά το καταψήφισαν. Το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν σήμερα στην Ολομέλεια.

Παράλληλα, μέχρι την έναρξη της συζήτησης είχαν κατατεθεί τέσσερις τροπολογίες από τον ΣΥΡΙΖΑ και δύο από το ΚΚΕ, οι οποίες επικεντρώνονται στη φορολογική ανακούφιση των πολιτών και στη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ.

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνουν:

Μηδενισμό του ΦΠΑ για τα προϊόντα εμμήνου ρύσεως και μείωση του ΦΠΑ σε απορροφητικές πάνες ενηλίκων.

Κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις.

Απαλλαγή ΦΠΑ για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 30.000 ευρώ, σε ευθυγράμμιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/285.

Προσωρινό μηδενισμό ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και μόνιμη μείωση συντελεστών στα νησιά, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2022/542.

Από την πλευρά του, το ΚΚΕ έχει καταθέσει δύο τροπολογίες που ζητούν την επαναφορά του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου και την παράταση ισχύος των πινάκων του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ (2Γ/2022).

Η κυβέρνηση παρουσιάζει το νομοσχέδιο ως ένα «πακέτο φορολογικής δικαιοσύνης» με στόχο την τόνωση της οικονομίας και τη στήριξη των νοικοκυριών, ενώ η αντιπολίτευση κάνει λόγο για ανεπαρκή μέτρα και έλλειψη συνολικού σχεδίου για τη μεσαία τάξη.

