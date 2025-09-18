Στη Βουλή το θέμα του Προαστιακού από τη Σία Αναγνωστοπούλου

18 Σεπ. 2025 15:31
Pelop News

Η ανακοίνωση της βουλευτή Αχαΐας της Νέας Αριστεράς Σίας Αναγνωστοπούλου αναφέρει:

Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Άμεσες ενέργειες για την αντιμετώπιση της απαξίωσης του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Πατρών και του Οδοντωτού, καθώς και την επίλυση χρόνιων προβλημάτων του σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου» κατέθεσαν βουλευτές της Νέας Αριστεράς με πρωτοβουλία της Σίας Αναγνωστοπούλου.

Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου βρίσκεται σε κατάσταση διαρκούς απαξίωσης, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στους πολίτες και την τοπική οικονομία. Ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος Πατρών, ένα κρίσιμο μέσο μεταφοράς, αντιμετωπίζει συχνές διακοπές δρομολογίων. Η Συνδικαλιστική Ένωση ΟΣΕ Πελοποννήσου (ΣΕΟ) καταγγέλλει ότι αυτές οι διακοπές γίνονται με «προσχηματικές δικαιολογίες», ενώ η υποδομή, αν και παλιά, επιτρέπει την ασφαλή κυκλοφορία. Η Ένωση τονίζει ότι οι πραγματικοί λόγοι είναι οι ελλείψεις προσωπικού και η αδιαφορία των διοικήσεων, με αποτέλεσμα το επιβατικό κοινό να εγκαταλείπει σταδιακά το μέσο.

Παράλληλα, ο εμβληματικός Οδοντωτός Σιδηρόδρομος κινδυνεύει, καθώς δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες εργασίες στήριξης των πρανών μετά τις φωτιές του 2021, γεγονός που οδηγεί σε συχνές κατολισθήσεις και διακοπές των δρομολογίων.

Η αδράνεια και η έλλειψη επενδύσεων έχουν φέρει το δίκτυο στο χείλος της κατάρρευσης. Η αναβάθμισή του είναι επιτακτική ανάγκη για την καθημερινότητα των πολιτών και τη συνολική οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

 

Ζητάμε άμεσες απαντήσεις και ενέργειες από το αρμόδιο Υπουργείο για την αναβάθμιση του Προαστιακού Σιδηρόδρομου Πατρών, την ολοκλήρωση των έργων στον Οδοντωτό και την τήρηση των δεσμεύσεων για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.

 
