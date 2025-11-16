Στη βράβευση του Νικήτα Κακλαμάνη και ο Παύλος Μαρινάκης

Στο Δημαρχείο Παπάγου – Χολαργού ο Δήμαρχος Ηλίας Αποστολόπουλος βράβευσε στο πλαίσιο των «Ημερών Περικλέους» τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Νικήτα Κακλαμάνη.

Παρών στην εκδήλωση ήταν ο πατρινός κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης: «Έχω την τιμή να γνωρίζω προσωπικά πολλά χρόνια τον Νικήτα Κακλαμάνη. Είναι από τους πολιτικούς που αφήνουν με κάθε τους παρουσία ανεξίτηλο το στίγμα τους.

Mίλησε από καρδιάς για τον πολιτικό του πατέρα Ευάγγελο Αβέρωφ, τα πρώτα του χρόνια στην πολιτική, αλλά και για το κοινωνικό πρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων.

Τυχεροί όσοι ακούσαμε αυτή τη συγκλονιστική ομιλία και ευγνώμονες που είμαστε φίλοι του».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



