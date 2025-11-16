Στη βράβευση του Νικήτα Κακλαμάνη και ο Παύλος Μαρινάκης

Η εκδήλωση για τον πρόεδρο της Βουλής έγινε στο Δημαρχείο Παπάγου – Χολαργού

Στη βράβευση του Νικήτα Κακλαμάνη και ο Παύλος Μαρινάκης
16 Νοέ. 2025 14:59
Pelop News

Στο Δημαρχείο Παπάγου – Χολαργού ο Δήμαρχος Ηλίας Αποστολόπουλος βράβευσε στο πλαίσιο των «Ημερών Περικλέους» τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Νικήτα Κακλαμάνη.

Παρών στην εκδήλωση ήταν ο πατρινός κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης: «Έχω την τιμή να γνωρίζω προσωπικά πολλά χρόνια τον Νικήτα Κακλαμάνη. Είναι από τους πολιτικούς που αφήνουν με κάθε τους παρουσία ανεξίτηλο το στίγμα τους.

Mίλησε από καρδιάς για τον πολιτικό του πατέρα Ευάγγελο Αβέρωφ, τα πρώτα του χρόνια στην πολιτική, αλλά και για το κοινωνικό πρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων.

Τυχεροί όσοι ακούσαμε αυτή τη συγκλονιστική ομιλία και ευγνώμονες που είμαστε φίλοι του».

Στη βράβευση του Νικήτα Κακλαμάνη και ο Παύλος Μαρινάκης

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:05 Στο Ζευγολατιό η βάση της σπείρας Ρομά που κατηγορείται για απάτες με λεία 35 εκατ. ευρώ!
14:59 Στη βράβευση του Νικήτα Κακλαμάνη και ο Παύλος Μαρινάκης
14:52 Ηλεία: Ληστεία στη Μαραθιά, σύλληψη στα Σαβάλια
14:35 Απάντηση Χρυσοχοϊδη για την καταδίκη του Ρουβίκωνα: «Γιατί μπροστά στο Μνημείο;»
14:32 Πολυτεχνείο: Στεφάνι ο Κασσελάκης μαζί με αντιστασιακούς
14:26 Κ. Τασούλας στον Β. Ζελένσκι: Η στάση μας υπαγορεύτηκε και από το τραύμα της Κύπρου,
14:13 Ο αποχαιρετισμός του Αντώνη Σαμαρά στον Δημήτρη Σταμάτη
14:08 Κωνσταντινούπολη: Μάνα και τα δυο της παιδιά πέθαναν από ψεκασμένα τρόφιμα!
14:02 Μητσοτάκης-Ζελένσκι: Πέφτουν υπογραφές στο Μαξίμου παρουσία και της κ. Γκιλφόιλ
13:55 Συντάξεις: Δείτε για ποιο λόγο θα καταβληθούν νωρίτερα οι συντάξεις
13:33 Πότε προβλέπουν οι μετεωρολόγοι το πρώτο κύμα ψύχους στην Ελλάδα
13:28 Που θα δείτε τις μάχες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού
13:18 Διεύρυνση ωραρίου και προσφορές οι κινήσεις του Εμπορικού Συλλόγου ενόψει black Friday και Αγ. Ανδρέα
13:08 Έφυγε ο πρώην Υπουργός της ΝΔ Δημήτρης Σταμάτης-Το βιογραφικό του
13:00 Το μήνυμα του Δήμου Πατρέων για την επέτειο του Πολυτεχνείου
12:54 Νέες αποκαλύψεις από τον Μαρτίκα για το κύκλωμα με τις απάτες
12:43 «Πάτησε» Ελλάδα ο Ζελένσκι –Με ποιους θα συναντηθεί για την συμφωνία με το φυσικό αέριο
12:37 Πάτρα: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τον ξυλοδαρμό του 16χρονου
12:26 Η Αχαϊα ψηλά στην ανεπίσημη κατάταξη του ΣΕΓΑΣ
12:18 Ωρα Πατρών: «Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο για το τρένο, υπεύθυνη η Νέα Δημοκρατία»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ