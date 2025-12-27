«Στημένη υπόθεση» λέει συγγενής του Άρη Μουγκοπέτρου για τη μήνυση της συζύγου – Στο ακροατήριο τη Δευτέρα

Στο δικαστήριο οδηγείται τη Δευτέρα η υπόθεση του μουσικού Άρη Μουγκοπέτρου, μετά τη μήνυση που κατέθεσε η εν διαστάσει σύζυγός του για ενδοοικογενειακή απειλή, με τις δύο πλευρές να προβάλλουν αντικρουόμενους ισχυρισμούς.

«Στημένη υπόθεση» λέει συγγενής του Άρη Μουγκοπέτρου για τη μήνυση της συζύγου – Στο ακροατήριο τη Δευτέρα
27 Δεκ. 2025 10:00
Pelop News

η Δευτέρα αναμένεται να οδηγηθεί στο ακροατήριο η υπόθεση του Άρης Μουγκοπέτρος, μετά τη μήνυση που υπέβαλε η εν διαστάσει σύζυγός του, κατηγορώντας τον για ενδοοικογενειακή απειλή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο μουσικός είχε αποχωρήσει από τη συζυγική κατοικία ήδη από τις 15 Δεκεμβρίου. Συγγενικό του πρόσωπο, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό STAR, υποστήριξε ότι η εν διαστάσει σύζυγός του ζητούσε χρηματικό ποσό ύψους 700 ευρώ, προκειμένου να του επιτρέπει την επικοινωνία με τα δίδυμα παιδιά τους.

Την ημέρα των Χριστουγέννων, ο ίδιος φέρεται να μετέβη στο σπίτι με σκοπό να δει τα παιδιά του, ωστόσο –σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του– δεν τα βρήκε εκεί, ενώ δεν κατάφερε να εντοπίσει ούτε την εν διαστάσει σύζυγό του. Ακολούθως, προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα για να προβεί σε καταγγελία.


Η μήνυση και οι καταγγελίες

Στο αστυνομικό τμήμα ενημερώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του μήνυση από τη σύζυγό του για ενδοοικογενειακή απειλή. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε μεταβεί στη συζυγική κατοικία και της απηύθυνε ύβρεις παρουσία των παιδιών.

Άτομο από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του μουσικού, μιλώντας επίσης στο STAR, έκανε λόγο για «στημένη υπόθεση», υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν η κράτησή του.

Οι ισχυρισμοί της οικογένειας

Σύμφωνα με το ίδιο συγγενικό πρόσωπο, η εν διαστάσει σύζυγος είχε αποστείλει εξώδικο, ζητώντας την καταβολή 700 ευρώ μηνιαίως ως προϋπόθεση για την επικοινωνία του με τα παιδιά. Όπως υποστηρίζεται, ο μουσικός αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καθώς δεν έχει σταθερά έσοδα, καταβάλλει ενοίκιο για τη νέα του κατοικία και καλύπτει επιπλέον έξοδα μετακίνησης, λόγω τροχαίου ατυχήματος με το αυτοκίνητό του.

Παράλληλα, από το οικογενειακό του περιβάλλον γίνεται λόγος για πίεση προκειμένου να υπογράψει συναινετικό διαζύγιο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:12 Πάτρα: Δράση αλληλεγγύης από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας για την «Κιβωτό της Αγάπης»
13:00 Τσουβέλας για τον «influencer Χριστό»: «Αντί για Cayenne είχε ένα γαϊδουράκι – δίδαξε μόνο αγάπη»
12:48 Πήγε να τραβήξει όπλο στον έλεγχο: Σύλληψη 36χρονου με πιστόλι «γεμάτο» στο κέντρο της Αθήνας
12:36 Επιστροφή στα μπλόκα: Αγρότες κλείνουν δρόμους και τελωνεία – Κλιμάκωση κινητοποιήσεων μετά την Πρωτοχρονιά
12:24 Ροδόπη: Το 7χρονο παιδί είχε κινητικά προβλήματα – Από εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα ο θάνατός του
12:20 H Παναχαϊκή πρώτα θέλει έμπειρους και μετά ταλέντα
12:12 Γιώργος Μαζωνάκης: «Φτάνει» – Το μήνυμα για όσους νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου ΒΙΝΤΕΟ
12:00 Ένταση στον αέρα του Action 24: Αποχώρησε ο Χρήστος Γιαννούλης μετά από καβγά με τη Σοφία Βούλτεψη ΒΙΝΤΕΟ
11:51 Αγρίνιο: Πήγαν με ταξί, τον έβγαλαν έξω και τον ξυλοκόπησαν – 17χρονος στο νοσοκομείο
11:49 Eυρωλίγκα: Η πράσινη απάντηση και η ερυθρόλευκη αναζήτηση!
11:48 Ελεγχόμενη φωτιά για την πρόληψη πυρκαγιών: Πώς η Ελλάδα θεσμοθετεί για πρώτη φορά την προδιαγεγραμμένη καύση
11:36 «Ξύπνησα μέσα στους πόνους»: Ο 22χρονος Άγγελος ζητά να βρεθεί ο οδηγός που τον εγκατέλειψε στο Πικέρμι ΒΙΝΤΕΟ
11:26 Βαρδούσια: Ποιοι ήταν οι τέσσερις ορειβάτες που βρέθηκαν θαμμένοι κάτω από το χιόνι – Και δεύτερος “δεσμός” με την Πάτρα
11:24 Λάρισα: Νεκρός 53χρονος στην πυλωτή πολυκατοικίας, τι δείχνουν τα στοιχεία
11:12 Ρωσικοί πύραυλοι στο Κίεβο πριν τη συνάντηση Βολοντίμιρ Ζελένσκι – Ντόναλντ Τραμπ: Κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο
11:00 Άγιος Δημήτριος: Σκύλος γλιτώνει στο παρά πέντε όταν καταρρέει αυλή από τη νεροποντή ΒΙΝΤΕΟ
10:55 Ετοιμες για πρόκριση οι Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ
10:48 Λένα Δροσάκη για τον γιο της: «Η σχέση μας χτίζεται μέρα με τη μέρα» – Τα Χριστούγεννα που άλλαξαν τη ζωή της
10:36 Οι αεροπορικές βάσεις Αράξου και Ανδραβίδας θωρακίζουν την εθνική ασφαλεια: Ανατολική Μεσόγειος μέσω… Δυτικής Ελλάδας
10:29 Καταδίωξη στην Εθνική Αντιρρίου–Ιωαννίνων: Δεν σταμάτησε σε έλεγχο, έτρεχε με επικίνδυνους ελιγμούς και συνελήφθη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27-28/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ