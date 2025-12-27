«Στημένη υπόθεση» λέει συγγενής του Άρη Μουγκοπέτρου για τη μήνυση της συζύγου – Στο ακροατήριο τη Δευτέρα

η Δευτέρα αναμένεται να οδηγηθεί στο ακροατήριο η υπόθεση του Άρης Μουγκοπέτρος, μετά τη μήνυση που υπέβαλε η εν διαστάσει σύζυγός του, κατηγορώντας τον για ενδοοικογενειακή απειλή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο μουσικός είχε αποχωρήσει από τη συζυγική κατοικία ήδη από τις 15 Δεκεμβρίου. Συγγενικό του πρόσωπο, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό STAR, υποστήριξε ότι η εν διαστάσει σύζυγός του ζητούσε χρηματικό ποσό ύψους 700 ευρώ, προκειμένου να του επιτρέπει την επικοινωνία με τα δίδυμα παιδιά τους.

Την ημέρα των Χριστουγέννων, ο ίδιος φέρεται να μετέβη στο σπίτι με σκοπό να δει τα παιδιά του, ωστόσο –σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του– δεν τα βρήκε εκεί, ενώ δεν κατάφερε να εντοπίσει ούτε την εν διαστάσει σύζυγό του. Ακολούθως, προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα για να προβεί σε καταγγελία.





Η μήνυση και οι καταγγελίες

Στο αστυνομικό τμήμα ενημερώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του μήνυση από τη σύζυγό του για ενδοοικογενειακή απειλή. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε μεταβεί στη συζυγική κατοικία και της απηύθυνε ύβρεις παρουσία των παιδιών.

Άτομο από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του μουσικού, μιλώντας επίσης στο STAR, έκανε λόγο για «στημένη υπόθεση», υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν η κράτησή του.

Οι ισχυρισμοί της οικογένειας

Σύμφωνα με το ίδιο συγγενικό πρόσωπο, η εν διαστάσει σύζυγος είχε αποστείλει εξώδικο, ζητώντας την καταβολή 700 ευρώ μηνιαίως ως προϋπόθεση για την επικοινωνία του με τα παιδιά. Όπως υποστηρίζεται, ο μουσικός αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καθώς δεν έχει σταθερά έσοδα, καταβάλλει ενοίκιο για τη νέα του κατοικία και καλύπτει επιπλέον έξοδα μετακίνησης, λόγω τροχαίου ατυχήματος με το αυτοκίνητό του.

Παράλληλα, από το οικογενειακό του περιβάλλον γίνεται λόγος για πίεση προκειμένου να υπογράψει συναινετικό διαζύγιο.

