Στην Αχαΐα ο Γιάννης Μανιάτης το Σαββατοκύριακο 20-21/9
Τέσσερεις κομματικές εκδηλώσεις στους Δήμους Πατρέων, Ερυμάνθου, Δυτικής Αχαΐας, και Αιγιαλείας, το Σαββατοκύριακο 21-21/09/2025.
Το Σαββατοκύριακο 20-21/09/2025 θα βρίσκεται στο νομό Αχαΐας ο Ευρωβουλευτής και πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Γιάννης Μανιάτης.
Σε συνέχεια των εξαγγελιών του Προέδρου μας Νίκου Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ «Μια Ελλάδα ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ», διοργανώνουμε τέσσερεις κομματικές εκδηλώσεις στους Δήμους: Πατρέων, Ερυμάνθου, Δυτικής Αχαΐας, και Αιγιαλείας.
Στόχος μας είναι η περαιτέρω ενημέρωση των Μελών και Φίλων του Κινήματος, σε σχέση με το Κυβερνητικό πρόγραμμα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος.
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 Σεπτεμβρίου
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΩΡΑ: 12:00 μ.μ.
Χώρος: Αίθουσα Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας (Τριών Ναυάρχων 40)
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΩΡΑ: 20:00 μ.μ.
Χώρος: Κεντρική Πλατεία Κοινότητας Βασιλικού
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 Σεπτεμβρίου
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΩΡΑ: 12:00 μ.μ.
Χώρος: Το Καφενείο της Κουλούρας (Μονής Ταξιαρχών 4, Κουλούρα)
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪ́ΑΣ
ΩΡΑ: 19:00 μ.μ.
Χώρος: Πολιτιστικό Κέντρο Κοινότητας Ριόλου
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News