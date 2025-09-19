Στην Αχαΐα ο Γιάννης Μανιάτης το Σαββατοκύριακο 20-21/9

Το Σαββατοκύριακο 20-21/09/2025 θα βρίσκεται στο νομό Αχαΐας ο Ευρωβουλευτής και πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Γιάννης Μανιάτης.

Σε συνέχεια των εξαγγελιών του Προέδρου μας Νίκου Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ «Μια Ελλάδα ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ», διοργανώνουμε τέσσερεις κομματικές εκδηλώσεις στους Δήμους: Πατρέων, Ερυμάνθου, Δυτικής Αχαΐας, και Αιγιαλείας.

Στόχος μας είναι η περαιτέρω ενημέρωση των Μελών και Φίλων του Κινήματος, σε σχέση με το Κυβερνητικό πρόγραμμα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 Σεπτεμβρίου

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΩΡΑ: 12:00 μ.μ.

Χώρος: Αίθουσα Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας (Τριών Ναυάρχων 40)

ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΩΡΑ: 20:00 μ.μ.

Χώρος: Κεντρική Πλατεία Κοινότητας Βασιλικού

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 Σεπτεμβρίου

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΩΡΑ: 12:00 μ.μ.

Χώρος: Το Καφενείο της Κουλούρας (Μονής Ταξιαρχών 4, Κουλούρα)

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪ́ΑΣ

ΩΡΑ: 19:00 μ.μ.

Χώρος: Πολιτιστικό Κέντρο Κοινότητας Ριόλου

