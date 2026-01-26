Στην Αγορά Αργύρη η έκθεση στολών των πληρωμάτων – Η πρώτη γεύση από το Πατρινό Καρναβάλι 2026

Μια πρώτη εικόνα από τις φετινές καρναβαλικές δημιουργίες θα έχουν οι Πατρινοί μέσα από την καθιερωμένη έκθεση στολών των πληρωμάτων, που ανοίγει στις 5 Φεβρουαρίου στην Αγορά Αργύρη. Η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας καλεί τα πληρώματα να καταθέσουν τις στολές τους, δίνοντας το έναυσμα για την τελική ευθεία της καρναβαλικής περιόδου.

26 Ιαν. 2026 11:15
Pelop News

Μια πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε φέτος στις παρελάσεις του Πατρινού Καρναβαλιού, θα έχουμε με την έκθεση των στολών των πληρωμάτων, από την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου μέχρι και την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στην Αγορά Αργύρη.

Η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, στο πλαίσιο της καθιερωμένης έκθεσης των στολών των πληρωμάτων του Πατρινού Καρναβαλιού που πραγματοποιείται στον πολυχώρο πολιτισμού του Δήμου Πατρέων «Αγορά Αργύρη», καλεί τα πληρώματα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 να τοποθετήσουν τις φετινές στολές τους (κάθε πλήρωμα δύο στολές, μια για άνδρες και μία για γυναίκες) από την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 έως και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026 ως εξής:

Πέμπτη 29/1, Παρασκευή 30/1, Δευτέρα 2/2, Τρίτη 3/2, Τετάρτη 4/2 τις ώρες 9.00-14.00 και 17.00-21.00

Σάββατο 31/1 και Κυριακή 1/2 τις ώρες 9.00-14.00

Τα εγκαίνια της έκθεσης στολών των πληρωμάτων  του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 για το κοινό θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου και ώρα 19.00 στην Αγορά Αργύρη.

Διάρκεια έκθεσης: 5/2/2026-19/2/2026.

Ώρες λειτουργίας έκθεσης για το κοινό:

Δευτέρα-Παρασκευή τις ώρες 9.00-14.00 και 17.00-21.00.

Σάββατο 7/2 και Κυριακή 8/2 τις ώρες 9.00-14.00.

Σάββατο 14/2 και Κυριακή 15/2: κλειστά.

 

