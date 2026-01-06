Στην αντεπίθεση με ... Γιαννάκη ο Ολυμπιακός, κάλεσμα στις Ενώσεις

Μόνο τυχαία δεν ήταν η αναφορά του αντιπροέδρου του Ολυμπιακού, Κώστα Καραπαπά περί απομάκρυνσης του προέδρου της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, την περασμένη εβδομάδα, υποστηρίζοντας πως η ομάδα του έχει αδικηθεί από τη διαιτησία στο φετινό πρωτάθλημα.

Τώρα «σκούζει» ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ είναι ήδη στα κάγκελα, τον Παναθηναϊκό δεν τον υπολογίζουν, ενώ ο ΠΑΟΚ δεν έχει λόγο ακόμα να «φωνάξει».

Ωστόσο, φαίνεται πως οι «ερυθρόλευκοι» το πηγαίνουν ένα βήμα πιο πέρα και περνούν στην αντεπίθεση. Σύμφωνα με το sdna.gr, την ερχόμενη Παρασκευή προγραμματίζεται συγκέντρωση με πρόσκληση που απευθύνει ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος τώρα εργάζεται για τον Ολυμπιακό και τα προηγούμενα χρόνια για την ΑΕΚ.

Πρόσκληση έχουν λάβει όσες Ενώσεις πρόσκεινται στον Ολυμπιακό αλλά και κάποιες που είχε πάρει προσωπικά υπό την σκέπη του όταν ήταν προηγουμένως στην Ενωση.

Ερωτηματικό βέβαια παραμένει πόσες θα δώσουν το «παρών», ωστόσο αποτελεί μια πρώτη ένδειξη για το πού πηγαίνει η κατάσταση συνολικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς υπάρχουν βολές από τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Ολυμπιακού και προς την πλευρά του ΠΑΟΚ.

Είναι σαφές πως γίνεται μια προσπάθεια για να σχηματιστεί ένας νέος χάρτης στη Super League, αν και προς το παρόν, η διοίκηση του Μάκη Γκαγκάτση μοιάζει να είναι πολύ ισχυρή με τη συντριπτική πλειοψηφία των Ενωσεων να τη στηρίζουν.

Οσον αφορά την ΕΠΣ Αχαΐας, είναι πολύ πιθανό να εκπροσωπηθεί, καθώς ήταν μία από τις Ενώσεις που καταψήφισαν τον διοικητικό απολογισμό της ΕΠΟ, βασιζόμενη στο γεγονός πως η Ομοσπονδία δεν ενέκρινε το ποσό χρηματοδότησης για το γήπεδο Προσφυγικών, για το οποίο ζήτησε πρόωρη εκταμίευση (έτσι κι αλλιώς το δικαιούται) για να μπορέσει να προχωρήσει το έργο.

Εκτός από την ΕΠΣ Αχαΐας, «όχι» ψήφισαν οι ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής, Αρτας, Κορινθίας, Πειραιά, ενώ απείχαν οι ΕΠΣ Κυκλάδων, Δυτικής Αττικής και Σάμου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



