Στην...αντεπίθεση ο Βαρουφάκης: Μεσουρανούν η υποκρισία και το ψέμα

Πολύ μεγάλες και αιχμηρές αντιδράσεις, εντός και εκτός πολιτικού κόσμου, έχουν προκαλέσει οι πρόσφατες δηλώσεις του πρώην υπουργού Οικονομικών και γενικό γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη, ο οποίος σε πρόσφατη συνέντευξή του αποκάλυψε ότι έχει κάνει χρήση ecstasy, χαρακτηρίζοντας τη ως «καταπληκτική εμπειρία». Απαντώντας στην κριτική που δέχεται, ο ίδιος κάνει λόγο για «υποκριτές», εγκαλώντας τους «γαλάζιους» επικριτές του για την κυβερνητική πολιτική σχετικά με τα ναρκωτικά.

Βαρουφάκης: Ποινική έρευνα για τις δηλώσεις ότι έχει κάνει χρήση ecstasy

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του newsit.gr, το απόγευμα της Τρίτης (07.01.2026) διατάχθηκε εισαγγελική έρευνα σε βάρος του Γιάνη Βαρουφάκη, αφού η αστυνομία διαβίβασε το βίντεο με τις δηλώσεις του. Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής του Μέρα25, Γιάνης Βαρουφάκης, είναι αντιμέτωπος με το αδίκημα της πρόκλησης και διαφήμισης ναρκωτικών ουσιών, καθώς εκτός των άλλων είναι δημόσιο πρόσωπο και ο λόγος του δύναται να επηρεάσει την κοινή γνώμη. Κατά τη διενέργεια της έρευνας, ο Γιάνης Βαρουφάκης -όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του newsit.gr- ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος και με κάποιο άλλο αδίκημα.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών επί ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο podcast «Phasma», προχώρησε σε προσωπικές αποκαλύψεις και ανέφερε μεταξύ άλλων πως στο παρελθόν είχε κάνει χρήση ecstasy, ενώ δήλωσε πως προτιμά το χόρτο, το οποίο χαρακτήρισε «πιο ευχάριστο». Η αναφορά του κ. Βαρουφάκη αφορούσε περιστατικό που συνέβη 37 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή το 1989, στο εξωτερικό. «Εχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα» είπε.

«Στη χώρα που τα ναρκωτικά κάνουν θραύση, οι ναρκο-έμποροι επιχειρούν ανενόχλητοι και το κράτος τους πριμοδοτεί (ακούσια ή και ενίοτε εκούσια), επιστρατεύτηκαν οι Αδώνιδες, οι Χρυσοχοΐδηδες και η Οργουελιανή Ομάδας Ψέματος & Συκοφάντησης για να με δαιμονοποιήσουν επειδή τόλμησα να απαντήσω ειλικρινά σε νέους ανθρώπους» αναφέρει ο Γιάνης Βαρουφάκης, επιχειρώντας να περάσει στην αντεπίθεση.

«Οι νέοι όμως άνθρωποι άκουσαν εκείνο που έπρεπε, εκτιμώντας τη μη συμμόρφωση του ΜέΡΑ25 στον καθωσπρεπισμό που περιβάλλει τις μαφίες που μας κυβερνούν. Με άκουσαν να τους μιλώ για το μείζον πρόβλημα που είναι η εξάρτηση, την οποία εγγυάται το κράτος καταστολής των Αδώνιδων και των Χρυσοχοΐδηδων που, όσο πιο πολύ φυλακίζει χρήστες, τόσο πιο ψηλά στέλνει τις τιμές των ουσιών και τόσο μεγαλύτερα κέρδη εξασφαλίζει στις ναρκο-μαφίες» προσθέτει ο γενικός γραμματέας του ΜέΡΑ25, και συνεχίζει:

«Έτσι έχουν τα πράγματα. Σε μια χώρα που η χρεοκοπία των πολλών συγκαλύπτεται από το fake Greek success story, είναι λογικό η υποκρισία και το ψέμα να μεσουρανούν και το πολιτικό προσωπικό να επιδίδεται σε μανιασμένη δαιμονοποίηση όσων αντιστέκονται.

Το ΜέΡΑ25 τους κάθεται στον λαιμό επειδή αντιστέκεται χωρίς να λογαριάζει το «πολιτικό κόστος». Να το συνηθίσουν. Έτσι θα συνεχίσουμε»

Υποκρισία: Το όπιο με το οποίο Αδώνιδες και Χρυσοχοΐδηδες κατευνάζουν λαό και νεολαία Στην χώρα που τα ναρκωτικά κάνουν θραύση, οι ναρκο-έμποροι επιχειρούν ανενόχλητοι και το κράτος τους πριμοδοτεί (ακούσια ή και ενίοτε εκούσια), επιστρατεύτηκαν οι Αδώνιδες, οι Χρυσοχοΐδηδες και… — Γιάνης Βαρουφάκης (@varoufakis_gr) January 7, 2026

Γεωργιάδης: «Αν κάποιο παιδί πάρει ecstasy επειδή είδε αυτόν το βλάκα και πεθάνει;»

Τα όσα αποκάλυψε ο Γιάνης Βαρουφάκης για την προσωπική του εμπειρία με τα ναρκωτικά προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις. Στους οξύτατους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε για τον πρώην υπουργό Οικονομικών και γενικό γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη, μετά την αποκάλυψη που έκανε ο ίδιος ότι έχει κάνει χρήση ναρκωτικών, αναφέρθηκε σήμερα (07.01.2026) ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνις Γεωργιάδης. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ζήτησε συγγνώμη για τον χαρακτηρισμό «καραγκιόζης», λέγοντας ότι «ο καραγκιόζης γιατί είναι σεβαστή φιγούρα στη λαϊκή παράδοση».

«Θέλω να σας πω τι έπαθα και γιατί έκανα αυτή την ανάρτηση εχθές που τον είπα Καραγκιόζη. Ζητώ συγγνώμη από τον Καραγκιόζη, ο οποίος μου είναι συμπαθής και είναι μεγάλη φιγούρα της ελληνικής παράδοσης. Καλώς ή κακώς – κακώς για εμένα – ο κύριος Βαρουφάκης έχει μεγάλο γκελ στη νεολαία. Αυτό έχει αποδειχθεί και εκλογικά», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Επεσήμανε, δε, ότι ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 που «έχει γκελ στη νεολαία, είναι ο πρώτος που αναφέρεται στη χρήση ναρκωτικών όχι για να πει πόσο λάθος ήταν μπας και φρενάρει κάποιον, αλλά με τη συνήθη ελαφρότητα του “Γιάνη με ένα ν” ότι χόρευε 16 ώρες και του έκανε καλό το ecstasy και ότι μετά είχε πονοκέφαλο και προτιμάει το χόρτο, αλλά δεν βρίσκει».

«Αν κάποιο παιδί πάρει ecstasy επειδή είδε αυτόν το βλάκα και πεθάνει; Ακόμα και μισό χάπι μπορεί να προκαλέσει θάνατο, μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικό, ανακοπή. Υπάρχουν κάποια όρια στον καθωσπρεπισμό. Δεν είναι ελαφρότητα. Αν το δικό σου παιδί πάρει, θα το πεις ελαφρότητα; Το παιδί, στην εφηβεία που είναι, ακολουθεί τα είδωλά του. Μια από τις ευθύνες που έχουν, όσοι διατυπώνουν δημόσιο λόγο, είναι να αντιλαμβάνονται ότι επηρεάζουν ανθρώπους» ανέφερε επίσης ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Δεν ξέρω αν παγκόσμια έχει υπάρξει παρόμοιο περιστατικό ανθρώπου, που σε δημόσιο λόγο εκθειάζει τη χρήση σκληρών ναρκωτικών. Ο κ. Τσίπρας πρέπει να σκεφτεί πώς έκανε υπουργό Οικονομικών αυτόν τον άνθρωπο. Πιο απαράδεκτο από αυτό που έκανε ο Βαρουφάκης δεν υπάρχει, δεν είναι πλάκα, δεν έχει χιούμορ, ίσως είναι και ποινικά παράνομο αυτό που έκανε. Πρέπει να βγει και να ζητήσει συγγνώμη γι’ αυτό που έκανε» σημείωσε.

Θάνος Πλεύρης: Αδικούμε τον Καραγκιόζη

Σφοδρή επίθεση στον Γιάνη Βαρουφάκη εξαπέλυσε και ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, λέγοντας ότι η σύγκριση του πρώην υπουργού Οικονομικών με τον Καραγκιόζη αδικεί τον δεύτερο.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του κ. Βαρουφάκη για τη χρήση ναρκωτικών, ο κ. Πλεύρης τον χαρακτήρισε «απαράδεκτο» και «χυδαίο». «Του αρέσει να κάνει χόρτο, όπως είπε, και έχει πάρει και ecstasy. Αντί να το βγάλει ως αποτρεπτικό, το παρουσίασε ως “πόσο ωραία αισθάνθηκε”, ανέφερε στο Action 24.

«Αδικούμε τον Καραγκιόζη αν τον παρομοιάζουμε με τον Βαρουφάκη. Ο Καραγκιόζης είναι μία συμπαθής προσωπικότητα που δεν έβλαψε ποτέ την πατρίδα του, ο Βαρουφάκης μάλλον λόγω των εξαρτήσεων και των εμμονών του Γιάνη με το ένα νι, στοίχισε πολύ στην πατρίδα. Άρα να μην συγκρίνουμε τον Καραγκιόζη με τον Βαρουφάκη γιατί αδικούμε τον Καραγκιόζη», τόνισε.

Η αντίδραση του προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων

Για τις δηλώσεις περί ευχάριστης χρήσης ναρκωτικών από τον πρώην υπουργό Οικονομικών, τοποθετήθηκε και ο Εθνικός Συντονιστής για τις Εξαρτήσεις στην Ελλάδα και πρόεδρος ΔΣ του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) Αθανάσιος Θεοχάρης.

«Οι προσωπικές αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με μέσα επικοινωνίας για την χρήση, την εξάρτηση, από την δοκιμή ως την εξαρτητική συμπεριφορά δεν διαφέρουν. Έχουν ακριβώς την ίδια δυναμική και την ίδια δυνητικά επιρροή, όπου και αν αυτή πραγματοποιείται. Πρέπει να έχουμε κατά νου την σοβαρότητα τέτοιων αναφορών ως προς το πως μπορεί να επηρεάσουν ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, και ειδικά τους νέους» αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο κ. Θεοχάρης, σε ανακοίνωσή του.

Έξαλλοι Λιάγκας και Σκορδά

Οι δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη για την περίοδο που δοκίμασε ecstasy προκάλεσαν την έντονη αντίδραση και του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος σχολίασε τον τρόπο με τον οποίο ο πρώην Υπουργός Οικονoμικών μίλησε με άνεση για το θέμα. «Εγώ θα πάω στα social, θα πάω στη δικιά μου ατζέντα. Σκεφτείτε στην τηλεόραση να είχε κάποιος, οποιοσδήποτε, βάλτε ποιος είναι ο χειρότερος παρουσιαστής στην ελληνική τηλεόραση, όποιον ο καθένας θεωρεί ότι είναι χειρότερος… και να ‘χε απέναντι τον Βαρουφάκη και να τον ρωτάει με ποιον από τους τρεις, τέλος πάντων, πολιτικούς θα ήθελες να κάνεις μπάφο. Τι θα γινότανε;» ανέφερε ο γνωστός παρουσιαστής.

Οργισμένη ήταν η αντίδραση και της παρουσιάστριας Φαίης Σκορδά. «Είναι μέγα θέμα αυτές τις μέρες κι έχουμε πάθει σοκ, ότι παιδιά στα βόρεια προάστια διακινούν μέσα στα σχολεία ναρκωτικά… Εάν κάποιος άλλος έκανε αυτή τη δήλωση, ότι τα πρώτα 24ωρα ήμουν τέλεια και μετά είχα πονοκέφαλο, τι θα γινόταν; Επιτρέπεται αυτός ο λόγος, αυτή η απάντηση, όταν υπάρχει στην επικαιρότητα τέτοιο θέμα; Είναι ντροπή! Λες και είμαι αλλού, σε άλλη πραγματικότητα» ανέφερε.

Χαμός και στα social media

Την ίδια ώρα, αποσπάσματα της συνέντευξης του Γιάνη Βαρουφάκη αναπαράγουν και πολλοί χρήστες του X (πρώην twitter), με πολλούς να σχολιάζουν αιχμηρά τις δηλώσεις του.

«Διαβάζοντας ότι ο Βαρουφάκης έχει πάρει ecstasy θυμήθηκα το επεισόδιο από τη σειρά “ο κακός βεζίρης ” του Xάρη Ρώμα που είχε πάει όλο το ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ σΕ rave party σε αποθήκη και είχανε κουμπώσει ecstasy.Το κερασάκι στην τούρτα είναι τα παπούτσια που φόραγαν οι ravers..κάθε 3 μέρες πάθαινα διάστρεμμα» αναφέρει μία χρήστρια του Χ.

Διαβάζοντας ότι ο Βαρουφάκης έχει πάρει ecstasy θυμήθηκα το επεισόδιο από τη σειρά “ο κακός βεζίρης ” του Xάρη Ρώμα που είχε πάει όλο το ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ σΕ rave party σε αποθήκη και είχανε κουμπώσει ecstasy.Το κερασάκι στην τούρτα είναι τα παπούτσια που φόραγαν οι ravers..κάθε 3 μέρες… pic.twitter.com/IwfXKJvL8F — Georgia Ilia (@Jocoon5) January 6, 2026

«Να σου πω @atsipras , σου θυμίζω πως αυτόν τον μπαγλαμά τον έκανες υπουργό οικονομικών ….» γράφει ένας άλλος.

«Ενημερώνω τον Γιάνη @varoufakis_gr ότι ιστορίες για μπάφους και βραδιά που πήρες MDMA, λες στα 20, για να εντυπωσιάσεις τους φίλους σου ή καμιά γκόμενα. Όταν λες στα 65, είσαι πιο γραφικός και από το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης» σχολιάζει άλλος χρήστης του Χ.

