Στην Αθήνα έρχεται τελικά η Χάποελ Τελ Αβίβ, για προστασία
Η EuroLeague ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα της Χαποέλ με την Παρί στο Τελ Αβίβ την Τρίτη.
Η EuroLeague ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα της Χαποέλ με την Παρί στο Τελ Αβίβ, καθώς η ομάδα και το προσωπικό μεταβαίνουν προσωρινά στην Αθήνα ακολουθώντας τις οδηγίες ασφαλείας.
Η διοίκηση της EuroLeague ενημέρωσε για την αναβολή του προγραμματισμένου αγώνα της Χαποέλ Τελ Αβίβ με την Παρί, ο οποίος επρόκειτο να διεξαχθεί την επόμενη Τρίτη (3/3) στην ισραηλινή πρωτεύουσα, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή .
Η απόφαση ελήφθη με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις και τις οδηγίες ασφαλείας, με σκοπό την προστασία των αθλητών και του προσωπικού.
Η ομάδα και το επαγγελματικό προσωπικό βρίσκονται αυτή τη στιγμή καθ’ οδόν προς το Εϊλάτ και αύριο θα ταξιδέψουν μέσω Τάμπα για την Αθήνα,
