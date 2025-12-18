Στην Αθήνα φέρεται να βρίσκεται ο Νίκος Παππάς: Φυγαδεύτηκε για να αποφύγει το αυτόφωρο

Στην Αθήνα φέρεται να βρίσκεται ο Νίκος Παππάς μετά τον ξυλοδαρμό του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου στο Στρασβούργο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε εσπευσμένα από τη Γαλλία, περνώντας μέσω Γερμανίας, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, μετά τη μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του.

Ο Νίκος Παππάς διεγράφη άμεσα από τον ΣΥΡΙΖΑ, με την ηγεσία του κόμματος να παίρνει αποστάσεις από τη συμπεριφορά του, κρίνοντάς τη ασύμβατη με τις αρχές και τις αξίες του. Παράλληλα, κινήθηκε η διαδικασία παραπομπής του στην Επιτροπή Δεοντολογίας, ενώ ενημερώθηκε και η πολιτική ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος, καταγγέλλοντας τον ξυλοδαρμό, περιέγραψε ότι ο πρώην ευρωβουλευτής του έβαλε τρικλοποδιά και στη συνέχεια τον χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι, μέχρι να πέσει στο έδαφος. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι «τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους».

Από τη στιγμή του περιστατικού, ο Νίκος Παππάς αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ωστόσο παραμένει άφαντος. Σε δημόσια παρέμβασή του μέσω ανάρτησης, παραδέχθηκε ότι αντέδρασε λανθασμένα, αφήνοντας ωστόσο αιχμές για τη συμπεριφορά του δημοσιογράφου, γεγονός που προκάλεσε νέες αντιδράσεις.

Η υπόθεση προκάλεσε ισχυρούς τριγμούς στον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, σε μια ήδη φορτισμένη πολιτική συγκυρία για το κόμμα. Η ηγεσία της Κουμουνδούρου κινήθηκε άμεσα, με τον πρόεδρο Σωκράτη Φάμελλο να αποφασίζει την απομάκρυνση του Νίκου Παππά από την ευρωομάδα, ενώ δεν έλειψαν και οι εσωτερικές αντιδράσεις, κυρίως ως προς το πολιτικό κόστος των αποφάσεων.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον μόλις τρία μέλη, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό για τη συνοχή και την εικόνα του κόμματος στο εξωτερικό.

Σε νομικό επίπεδο, η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται ο Νίκος Παππάς δεν προϋποθέτει άρση ασυλίας, γεγονός που επιταχύνει τις εξελίξεις.

