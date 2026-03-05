Στην Χαλκίδα ο επόμενος σταθμός του Μπραντ Πιτ ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Η Χαλκίδα είναι ο επόμενος σταθμός του Μπραντ Πιτ , συνεχίζοντας τα γυρίσματα της νέας του ταινίας «The Riders», μετά την ολοκλήρωση των σκηνών στην Ύδρα. Η παραγωγή έχει μεταφερθεί στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, όπου αυτή την ώρα τα συνεργεία προετοιμάζουν εντατικά τα σκηνικά για τις επόμενες λήψεις.

Ο ηθοποιός έφτασε στη Χαλκίδα με τη θαλαμηγό «Persefoni». Τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να διαρκέσουν όλη την ημέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν μετά τις 17:00 το απόγευμα, οπότε και ο Πιτ θα αποχωρήσει από την περιοχή.

Παρά την κατάληψη του χώρου από την παραγωγή, τα δρομολόγια των τρένων εκτελούνται κανονικά χωρίς αλλαγές στο πρόγραμμα. Ωστόσο, τα εκδοτήρια εισιτηρίων του σταθμού έχουν παραχωρηθεί προσωρινά στην παραγωγή, με αποτέλεσμα τα εισιτήρια να εκδίδονται εντός των συρμών από επιπλέον προσωπικό της Hellenic Train, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών.

Η ταινία «The Riders», σε σκηνοθεσία Edward Berger και βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton, ακολουθεί έναν πατέρα (Πιτ) σε μια αγωνιώδη αναζήτηση της συζύγου του που εξαφανίστηκε, με σκηνές σε διάφορες ευρωπαϊκές τοποθεσίες. Η παραγωγή έχει ήδη ολοκληρώσει μέρος των γυρισμάτων στην Ύδρα και συνεχίζεται σε Χαλκίδα (5-11 Μαρτίου) και Νέα Μάκρη (11-13 Μαρτίου).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



