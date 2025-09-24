Στην εναρκτήρια συνδιάσκεψη του έργου «Smart-Hubs» παρευρέθηκε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος,

Επικεφαλής εταίρος του Έργου είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενώ οι άλλοι εταίροι είναι τα Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας και Ζακύνθου, οι Δήμοι Nardo και Maida της Ιταλίας καθώς και η Κοινοπραξία για τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες – Materahub, επίσης από την Ιταλία.

24 Σεπ. 2025 16:08
Pelop News

Το Έργο “Smart-Hubs”, εντάσσεται στο Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Ελλάδας – Ιταλίας 2021-2027 και αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης ή απασχόλησης (NEETs), μέσα από δράσεις στους τομείς των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών. Στόχος είναι η ενίσχυση της έξυπνης και βιώσιμης μετάβασης των κοινωνικο-πολιτιστικών και τουριστικών προορισμών μέσω της συνεργασίας δημιουργικών κόμβων και της ανάπτυξης καινοτόμων εργαλείων.

Στη διάρκεια των εργασιών της συνδιάσκεψης που διεξήχθη σήμερα Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2025,  στο αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών, οι εισηγητές αναφέρθηκαν στο έργο και ανέπτυξαν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις που σχετίζονται με τα εργαστήρια που περιλαμβάνει, ενώ οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν και στους χώρους των εκθέσεων του Μουσείου.

Ο κ. Μπονάνος στο μήνυμά του, συγχαίροντας το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και τους άλλους συντελεστές του Έργου, σημείωσε την ιδιαίτερή του αξία, που πέραν των δεδομένων σκοπών και στόχων του αποτελεί μια ακόμη έμπρακτη απόδειξη της εξωστρέφειας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της διαρκούς επιδίωξής της για συνεργασίες με αξιόπιστους και καταξιωμένους φορείς εντός και εκτός Ελλάδας. Επιπλέον, επεσήμανε ότι Έργα όπως αυτό είναι ικανά να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργασίας για ανθρώπους που σήμερα αισθάνονται ή είναι αποκλεισμένοι, αξιοποιώντας καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία, προάγοντας ιδιαίτερα τη σύνδεση τους με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις δημιουργικές βιομηχανίες. Όπως τόνισε άλλωστε, για την Περιφερειακή Αρχή κύρια προτεραιότητα είναι η βελτίωση των συνθηκών ζωής και ευκαιριών εργασίας όλων των πολιτών και κυρίως των πιο ευάλωτων, με στόχο μια πιο συνεκτική και συμπεριληπτική κοινωνία!
16:08 Στην εναρκτήρια συνδιάσκεψη του έργου «Smart-Hubs» παρευρέθηκε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος,
