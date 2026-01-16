Στην Εντατική του ΠΑΓΝΗ 25χρονη γιατρός με μηνιγγίτιδα – Διασωληνωμένη αλλά αιμοδυναμικά σταθερή

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου 25χρονη γιατρός, η οποία διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα και χρειάστηκε άμεση διακομιδή από το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, λόγω έλλειψης διαθέσιμης κλίνης ΜΕΘ.

16 Ιαν. 2026 14:12
Pelop News

Διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται 25χρονη γιατρός, η οποία πραγματοποιεί την ειδικότητά της στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, έπειτα από διάγνωση μηνιγγίτιδας.

Η νεαρή γιατρός παρουσίασε έντονη ζάλη, ισχυρό πονοκέφαλο και υψηλό πυρετό και προσήλθε στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Μετά τον απαραίτητο κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι πάσχει από μηνιγγίτιδα.

Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά της στο Ηράκλειο, καθώς στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου δεν υπήρχε διαθέσιμη κλίνη ΜΕΘ, με όλα τα τέσσερα κρεβάτια της Εντατικής να είναι κατειλημμένα, όπως ανέφερε στο patris.gr ο πρόεδρος των εργαζομένων, Γιώργος Μανουσάκης.

Η 25χρονη, που ειδικεύεται στην Παθολογία και κατάγεται από τη Νεάπολη Λασιθίου, μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου διασωληνώθηκε προληπτικά και παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.

«Είναι διασωληνωμένη, αλλά αιμοδυναμικά σταθερή και βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση», δήλωσε στο patris.gr ο διοικητής του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, Γιώργος Χαλκιαδάκης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Λασιθίου, Κώστας Καραταράκης, υπογράμμισε ότι το περιστατικό αντιμετωπίστηκε άμεσα και οργανωμένα: «Στη χθεσινή εφημερία υπήρχε επάρκεια ιατρικού προσωπικού και το περιστατικό διαχειρίστηκε υποδειγματικά, ώστε η γιατρός να μεταφερθεί γρήγορα στο Ηράκλειο. Το μόνο που ελπίζουμε είναι να πάνε όλα καλά».

Η κατάσταση της 25χρονης παρακολουθείται στενά, ενώ οι επόμενες ώρες κρίνονται σημαντικές για την εξέλιξη της υγείας της.

