Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα γερνάμε με μεγάλη ταχύτητα! Ο λόγος

Ποια περιοχή της χώρας είναι στην κορυφή

Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα γερνάμε με μεγάλη ταχύτητα! Ο λόγος
03 Οκτ. 2025 20:31
Pelop News

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Eurostat η Ευρώπη γερνάει με μεγάλη ταχύτητα. Ειδικότερα, o δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων στην ΕΕ, που ορίζεται ως το ποσοστό των ηλικιωμένων ατόμων (ηλικίας 65 ετών και άνω) σε σχέση με τον πληθυσμό σε ηλικία εργασίας (άτομα ηλικίας 20 έως 64 ετών), έχει αυξηθεί αισθητά τα τελευταία 20 χρόνια.

Το 2004 αντιστοιχούσαν περίπου τέσσερις εργαζόμενης ηλικίας για κάθε ηλικιωμένο, με τον δείκτη να βρίσκεται στο 26,8%. Στις αρχές του 2024, ο δείκτης είχε φτάσει στο 37%, που σημαίνει ότι σήμερα υπάρχουν λιγότεροι από τρεις άνθρωποι παραγωγικής ηλικίας για κάθε ηλικιωμένο.
Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα γερνάμε με μεγάλη ταχύτητα! Ο λόγος

Οι γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές Μαγιότ (6,1%) και Γουιάνα (13,8%), καθώς και η πρωτεύουσα Μπίεν Κοπεγχάγη στη Δανία (17,8%), είχαν τους χαμηλότερους δείκτες εξάρτησης ηλικιωμένων. Στον αντίποδα, η βελγική παράκτια περιοχή Arrondissement de Veurne είχε τον υψηλότερο δείκτη εξάρτησης ηλικιωμένων (72,8%). Οι Άλτο Τάμεγκα ε Μπαρόζο στη βόρεια Πορτογαλία (71,4%) και η Ευρυτανία στην κεντρική Ελλάδα (71,1%) ήταν οι μόνες άλλες περιοχές στην ΕΕ όπου ο δείκτης αυτός υπερέβαινε το 70%.

Στις αρχές του 2024, συνολικά 139 περιοχές επιπέδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψαν δείκτη εξάρτησης ηλικιωμένων τουλάχιστον 50%. Οι περισσότερες από αυτές βρίσκονται στη Γερμανία και τη Γαλλία, ενώ υψηλές αναλογίες εμφανίστηκαν επίσης στην Ιταλία, τη Φινλανδία, την Πορτογαλία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Ισπανία. Αυτό δείχνει ότι η γήρανση του πληθυσμού δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά απλώνεται σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, ασκώντας αυξανόμενη πίεση στις τοπικές κοινωνίες και τα συστήματα υγείας και ασφάλισης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:52 Ουκρανία: Νεκρά 13.000 ζώα, Ρωσικό πλήγμα σε χοιροτροφείο στο Χαρκόβο
20:47 Οδηγός ΙΧ έβγαλε κατσαβίδι και χτύπησε μοτοσικλετιστή στο μάτι!
20:40 Αιματοκύλισμα στη συναγωγή του Μάντσεστερ: Ο δράστης ήταν ελεύθερος με εγγύηση για υπόθεση βιασμού
20:31 Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα γερνάμε με μεγάλη ταχύτητα! Ο λόγος
20:17 Ντένις Ρούτσι: Γιατί η Κωνσταντοπούλου δεν παρέλαβε τη νέα πρόσκληση της εκταφής του
20:10 Επιμελητήριο Αχαΐας: «Μαγνήτης» για ελαιοπαραγωγούς «Ο Δρόμος προς τη Διάκριση»
20:00 Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης στην «Π»: Το λιμάνι μας είναι ο πνεύμονάς μας
19:45 Ένα νέο μοντέλο στην ενοικίαση αυτοκινήτων: το Rent From Locals αλλάζει το τοπίο στην Ελλάδα
19:44 «Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαράβατη και θεμελιώδης», διάβημα διαμαρτυρίας του ΥΠΕΞ στο Ισραήλ για τους Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο
19:35 Πάτρα: Υπέστη έμφραγμα όταν την έλουζαν στο κομμωτήριο!
19:29 Καραλής: Η όμορφη φωτογραφία που ανέβασε η σύντροφός του
19:18 Φονική κακοκαιρία στη Βουλγαρία, τρεις νεκροί, ανάμεσά τους δύο διασώστες ΒΙΝΤΕΟ
19:07 Τροχαίο στην Αμφιλοχία με ανατροπή, απεγκλωβίστηκε η οδηγός ΒΙΝΤΕΟ
19:00 Πάτρα: Αντιπαραθέσεις στη δημοτική επιτροπή για τη διαφάνεια με πρωταγωνιστές Αϊβαλή και Ψωμά
18:51 Η απόφαση που πήρε ο Αταμάν για το μέλλον του Λεσόρ στον Παναθηναϊκό
18:41 «Μη με πυροβολείς, μη», συγκλονιστικές στιγμές στο βίντεο με τον δράστη στον Άγιο Στέφανο
18:31 Μέσα ο Νιλικίνα, αυτόν αναγκάστηκε ο Μπαρτζώκας να αφήσει εκτός 8άδας στην Ελλάδα
18:20 «Βοήθεια θα με σκοτώσει»! Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε ηλικιωμένη γυναίκα
18:12 Ισραήλ: Ο Μπεν Γκβιρ ζήτησε φυλάκιση αντί απέλασης των ακτιβιστών του στολίσκου!
18:00 Πάτρα: Δικηγόροι σε προεκλογική τροχιά – Ποιοι επιλέγουν να μην διεκδικήσουν την προεδρία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 3/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ