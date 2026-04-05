Στην ίδια εκκλησία Γκιλφόιλ, Μενδώνη και Κικίλιας!

Σε πανηγυρικό κλίμα τελέστηκε το πρωί η Θεία Λειτουργία στη Μητρόπολη Αθηνών, καθώς τιμάται η ανάμνηση της θριαμβευτικής εισόδου του Χριστού στα Ιεροσόλυμα.

Το «παρών» στην τελετή της Κυριακής των Βαΐων στον Μητροπολιτικό ναό Αθηνών έδωσαν οι πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

«Σήμερα, Κυριακή των Βαΐων, η Εκκλησία μας καλεί να σταθούμε με ευλάβεια και ταπείνωση μπροστά σε ένα βαθύ και συγκινητικό γεγονός: την είσοδο του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας σε ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα. «Καλή και ευλογημένη Μεγάλη Εβδομάδα», ευχήθηκε ο υπουργός.

