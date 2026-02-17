Στην Ινδία την Τετάρτη και την Πέμπτη ο Μητσοτάκης, συνάντηση με τον πρωθυπουργό Μόντι

Αύριο, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, ο κ. Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Times Now και στον δημοσιογράφο Srinjoy Chowdhury.

Στην Ινδία την Τετάρτη και την Πέμπτη ο Μητσοτάκης, συνάντηση με τον πρωθυπουργό Μόντι
17 Φεβ. 2026 19:32
Pelop News

Για την Ινδία αναχωρεί σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για διήμερη επίσκεψη

Αύριο, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, ο κ. Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Times Now και στον δημοσιογράφο Srinjoy Chowdhury.

Στη συνέχεια θα παρακαθήσει σε επίσημο δείπνο που παραθέτει ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στο «AI Impact Summit».

Την Πέμπτη ο κ. Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στις εργασίες του «AI Impact Summit», στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Bharat Mandapam.

Στις 13.00 (ώρα Ελλάδας) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ινδίας.
πριν μία ώρα
facebook sharing buttonwhatsapp sharing buttontwitter sharing buttonprint sharing buttonsharethis sharing button

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:08 Πάτρα: Την Τετάρτη οι κηδείες των δύο αδελφών που βρέθηκαν νεκρές στην Εγλυκάδα – Ποιες ήταν
21:00 Πάτρα: Το παντοπωλείο της γειτονιάς εξελίχθηκε – Ο Παναγιώτης Στασινόπουλος στην «Π»
20:52 Προσοχή στην Αιτωλοακαρνανία: Αυξημένες εκροές νερού στον Αχελώο λόγω έντονων βροχοπτώσεων
20:44 Χεζμπολάχ: Απόρριψη του χρονοδιαγράμματος για τον αφοπλισμό εντός τεσσάρων μηνών
20:36 Σημαντική δικαστική απόφαση για τηλεφωνικές προωθήσεις: 50.000 ευρώ αποζημίωση για παράνομες κλήσεις
20:28 Μιχαήλ Φαρδής: Στην ελίτ των μηχανικών του κόσμου – Εξελέγη στην Ακαδημία Μηχανικών των ΗΠΑ
20:20 Κατεπείγουσα ΕΔΕ για τον θάνατο μοντέρ στη Σαλαμίνα μετά από επίσκεψη σε Κέντρο Υγείας
20:12 Πλήρης κάλυψη της ζήτησης της Κρήτης από τη νέα διασύνδεση με την Αττική κατά τους δύο πρώτους μήνες της εμπορικής λειτουργίας της
20:09 Παπαζαφείρης στον peloponnisos FM: «Δίνουμε έμφαση στις ακαδημίες της Νάπολι»
20:04 Κακοκαιρία στην Αχαΐα: Ξανά κλειστή η Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα – Προβλήματα σε Ερύμανθο και Καλάβρυτα
19:56 Κύπελλο Ελλάδος: Το πρώτο εισιτήριο για το Μαρούσι – Κέρδισε 87-80 τον Άρη
19:48 Μήνυμα Μητσοτάκη στους νέους για την ανεργία: Στόχος να ζουν καλύτερα από τις προηγούμενες γενιές
19:40 Νέα μελέτη συνδέει το σχολικό άγχος με κατάθλιψη και αυτοτραυματισμό
19:32 Στην Ινδία την Τετάρτη και την Πέμπτη ο Μητσοτάκης, συνάντηση με τον πρωθυπουργό Μόντι
19:24 Πάτρα – Καλλιθέα: Κλειστοί δρόμοι και σοβαρές φθορές στο οδικό δίκτυο λόγω κακοκαιρίας ΦΩΤΟ
19:16 Μεντιλίμπαρ: Ντρέπομαι όταν ο κόσμος φωνάζει το όνομά μου – Οι παίκτες το κλειδί της επιτυχίας
19:08 Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε ο 64χρονος για τη δολοφονία του αδελφού του
19:00 Παρανομώντας ελεύθερα 193 φορές
18:51 Ουκρανικά drones χτυπούν βαθιά στη Ρωσία
18:43 1ο Φεστιβάλ Υγιούς και Ενεργού Γήρανσης στη Δυτική Ελλάδα: Ένας νέος θεσμός διαγενεακής συνεργασίας και καινοτομίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ