Στην Ινδία την Τετάρτη και την Πέμπτη ο Μητσοτάκης, συνάντηση με τον πρωθυπουργό Μόντι

Αύριο, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, ο κ. Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Times Now και στον δημοσιογράφο Srinjoy Chowdhury.
Για την Ινδία αναχωρεί σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για διήμερη επίσκεψη
Στη συνέχεια θα παρακαθήσει σε επίσημο δείπνο που παραθέτει ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στο «AI Impact Summit».
Την Πέμπτη ο κ. Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στις εργασίες του «AI Impact Summit», στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Bharat Mandapam.
Στις 13.00 (ώρα Ελλάδας) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ινδίας.
