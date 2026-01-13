Στην Κρήτη αύριο Τετάρτη εθελοντές για τον εντοπισμό του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού

Κλιμάκιο του ΟΦΚΑΘ μεταβαίνει στο νησί με drones, θερμικές και υποβρύχιες κάμερες και εκπαιδευμένους σκύλους

Στην Κρήτη αύριο Τετάρτη εθελοντές για τον εντοπισμό του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού
13 Ιαν. 2026 11:05
Pelop News

Στην Κρήτη αναμένεται να μεταβεί αύριο, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, κλιμάκιο εθελοντών του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (ΟΦΚΑΘ), προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού του Βενιζελείου Νοσοκομείου, Αλέξη Τσικόπουλου.

Ο νεαρός γιατρός αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου, με την υπόθεση να συμπληρώνει πλέον περισσότερες από 35 ημέρες χωρίς κάποιο ίχνος ζωής. Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ στην Κρήτη βρίσκεται και η οικογένειά του, που συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες αναζήτησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΦΚΑΘ, η εθελοντική ομάδα έχει αναλάβει την υπόθεση σε συνεργασία με τη Γραμμή Ζωής Silver Alert Hellas και κατόπιν εντολής της οικογένειας του αγνοούμενου. Το κλιμάκιο θα μεταβεί στο νησί με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, που περιλαμβάνει τρία drones, θερμικές και υποβρύχιες κάμερες, καθώς και άλλα μέσα εντοπισμού.

Παράλληλα, στις έρευνες θα συμμετέχουν τρεις ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι της ομάδας Kyon Osfrisis, ενώ σημαντική θα είναι και η συνδρομή της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσου, η οποία διαθέτει θηροφύλακες και κυνηγούς με άριστη γνώση της περιοχής.

Οι εθελοντές θα συνεργαστούν στενά με το Τμήμα Ασφάλειας Χανίων και το Αστυνομικό Τμήμα Αποκορώνου, με στόχο να δοθεί τέλος στην αγωνία της οικογένειας του 33χρονου γιατρού.

Ο ΟΦΚΑΘ απευθύνει έκκληση στους κατοίκους της περιοχής που ενδεχομένως είδαν, γνωρίζουν ή θυμούνται οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με την εξαφάνιση, να επικοινωνήσουν με απόλυτη εχεμύθεια στα τηλέφωνα 693 680 6227 (ΟΦΚΑΘ), 1065 ή 100.

