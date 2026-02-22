Στην Κρήτη και ο Παναγιώτης Λυκούδης

Ο πρόεδρος της ΕΣΚΑ-Η και της Επιτροπής Διοίκησης του ΠΕΑΚ Παναγιώτης Λυκούδης βρίσκεται στην Κρήτη για το Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

22 Φεβ. 2026
Στην Κρήτη βρίσκεται ο πρόεδρος της ΕΣΚΑ-Η και της Επιτροπής Διοίκησης του ΠΕΑΚ Παναγιώτης Λυκούδης, εκεί όπου παρακολούθησε τους αγώνες και τον τελικό του Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά και τις προσπάθειες του Κλιμακίου της ΕΣΚΑ-Η στο τουρνουά Ενώσεων.

