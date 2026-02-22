Στην Κρήτη και ο Παναγιώτης Λυκούδης
Ο πρόεδρος της ΕΣΚΑ-Η και της Επιτροπής Διοίκησης του ΠΕΑΚ Παναγιώτης Λυκούδης βρίσκεται στην Κρήτη για το Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας.
Στην Κρήτη βρίσκεται ο πρόεδρος της ΕΣΚΑ-Η και της Επιτροπής Διοίκησης του ΠΕΑΚ Παναγιώτης Λυκούδης, εκεί όπου παρακολούθησε τους αγώνες και τον τελικό του Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά και τις προσπάθειες του Κλιμακίου της ΕΣΚΑ-Η στο τουρνουά Ενώσεων.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News