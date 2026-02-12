Στην Ολομέλεια σήμερα το νομοσχέδιο για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία – Ενίσχυση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Η Ολομέλεια της Βουλής συζητά σήμερα Πέμπτη 12/2/2026, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας».

Το νομοσχέδιο εισάγεται από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, όπου έλαβε θετική ψήφο από τη Νέα Δημοκρατία. Καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, ενώ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια.

Το σχέδιο νόμου νομοθετεί την κατοχύρωση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας που υπεγράφη πριν από περίπου δύο μήνες μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΑΔΕΔΥ). Στόχος είναι η ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, η διεύρυνση της κάλυψής τους, η προώθηση της μετενέργειας και η θωράκιση των εργασιακών σχέσεων.

Η συζήτηση αναμένεται εκτεταμένη, με πιθανή διεξαγωγή σε δύο συνεδριάσεις λόγω του μεγάλου αριθμού εγγεγραμμένων βουλευτών και της συμμετοχής πολιτικών αρχηγών.

Κατά τη χθεσινή ολοκλήρωση της β’ ανάγνωσης στην Επιτροπή, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως προανήγγειλε ότι τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 τίθεται σε πλήρη λειτουργία το νέο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, το οποίο αντικαθιστά μετά από 13 χρόνια το παλαιό ΕΡΓΑΝΗ Ι. Το νέο σύστημα είναι πλήρως εκσυγχρονισμένο και ενσωματώνει όλη την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

Η υπουργός ανακοίνωσε επίσης την επικείμενη επέκταση της εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σχεδόν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Υπογράμμισε ότι η Ψηφιακή Κάρτα έχει συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση αδήλωτων και απλήρωτων υπερωριών, με αποτέλεσμα το 2025 να καταγραφούν περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια ώρες υπερεργασίας, προς όφελος εργαζομένων, ασφαλιστικών ταμείων και οικονομίας.

Απευθυνόμενη στην αντιπολίτευση, η κ. Κεραμέως τόνισε ότι «όλα τα κόμματα συμφωνούμε πως οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ενισχύουν τη θέση των εργαζομένων και θωρακίζουν τις εργασιακές σχέσεις». Εφόσον η Συμφωνία υπογράφηκε από όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, ρώτησε ρητορικά: «Την ψηφίζετε, ναι ή όχι;». Πρόσθεσε ότι η κοινωνία ζητά μετενέργεια για προστασία όλων των εργαζομένων, περισσότερες Συλλογικές Συμβάσεις και μεγαλύτερη κάλυψη, και κάλεσε την αντιπολίτευση να τοποθετηθεί ξεκάθαρα.

