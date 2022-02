Ουκρανία: H φωτογραφία με την τραυματισμένη γυναίκα που συγκλονίζει τον πλανήτη

Δέος προκαλεί η φωτογραφία με την τραυματισμένη γυναίκα από τις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία και κάνει τον γύρο του κόσμου.

Στην φωτογραφία φαίνεται μία τραυματισμένη γυναίκα η οποία παρακολουθεί τις ρωσικές δυνάμεις να καταστρέφουν το σπίτι της και συγκεκριμένα ένα συγκρότημα διαμερισμάτων έξω από το Χάρκοβο, στην Ουκρανία.

At least five Russian aircraft and one helicopter were shot down, Ukraine’s Command of Joint Forces announced https://t.co/8z50AtU2dT pic.twitter.com/lbPBOJjPdx

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 24, 2022