Στην Ουκρανία η Αντζελίνα Τζολί – Εθεάθη στην πόλη Λβιβ – ΒΙΝΤΕΟ

Στην Ουκρανία και συγκεκριμένα στη Λβιβ βρίσκεται η Αντζελίνα Τζολί.

Η γνωστή ηθοποιός, που είναι γνωστή για το ανθρωπιστικό της έργο, εθεάθη σε ένα καφέ της πόλης.

Το βίντεο πόσταρε αρχικά η Μάγια Πιντοροντέτσκα και αναδημοσίευσε το Kiev Independent.

Η 46χρονη φαίνεται να περιμένει να πάρει το ρόφημά της και να υπογράφει κάποιο αυτόγραφο.

Μάλιστα, όταν αντιλαμβάνεται ότι ο κόσμος τη φωτογραφίζει και την τραβά βίντεο εκείνη χαμογελά και χαιρετά.

Σε άλλο βίντεο διακρίνεται στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λβιβ να μιλά με Ουκρανούς πρόσφυγες, που από τον Φεβρουάριο ζουν το δράμα του πολέμου.

Lviv, Ukraine. The video shows Angelina Jolie talking to refugees at the train station.

(The actress's trip to Ukraine has not been officially announced) pic.twitter.com/SROU8QtMuI

— The Insider (@InsiderEng) April 30, 2022