«Στην ουσία επικρατούσε ένα μπάχαλο. Κούραση, πρόνοια για τους εργαζόμενους καμία», μαρτυρία για «Βιολάντα»

Ο γιος της Σταυρούλας Μπουκοβάλα, Άγγελος, συγκλονίζει για τον τρόπο που «έφυγε» η μητέρα του

29 Ιαν. 2026 18:41
Σε προάστιο της Καρδίτσας σε κλίμα οδύνης συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου την Σταυρούλα Μπουκοβάλα. Η μητέρα τριών παιδιών άφησε την τελευταία της ζωής στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα. Μετά την εξόδιο ακολουθία, ο γιος της, Άγγελος, δήλωσε πως η μητέρα του «έκανε τα πάντα για εμάς».

«Μαμά, σου πήραν άδικα τη ζωή αλλά δεν θα αφήσουμε να πάρουν τη μνήμη σου», συγκλονιστικές στιγμές στην κηδεία θύματος στη «Βιολάντα»

«Τι να πω για τη μητέρα μου… Δεν ήταν στη μοίρα της να φύγει τόσο νέα με τόσο άδικο και βίαιο τρόπο. Η μοίρα της ήταν να ζήσει μέχρι τα βαθιά γεράματα αλλά όπως καταλαβαίνω κάποιοι άλλοι παρενέβησαν και μας στέρησαν αυτό που είχαμε και αξίζαμε», είπε ο γιος της Σταυρούλας, Άγγελος, στο MEGA.

«Η μητέρα μου για εμένα ήταν τα πάντα, ήταν το στήριγμά μου. Συνομιλούσαμε καθημερινά πολλές φορές, είχαμε καλή επικοινωνία, καλές σχέσεις. Στην ουσία μου στέρησαν ένα κομμάτι του εαυτού μου. Έκανε τα πάντα για εμάς. Πήγαινε σε αυτό το μέρος που αποδείχτηκε πως ήταν ένας τριτοκοσμικός κρατήρας. Και εκεί πέρα, δυστυχώς ξεψύχησε με έναν άδικο και βίαιο τρόπο. Υπεύθυνη είναι η ίδια η εταιρεία, το πρόσωπο της εταιρείας, ο μηχανικός του κτιρίου και άλλοι αρμόδιοι που υπέγραψαν για την κατάσταση του κτιρίου», συμπλήρωσε.

Η Σταυρούλα «είχε πει για το εργασιακό περιβάλλον. Η μητέρα μου δεν έλεγε πάρα πολλά, έκανε τα πάντα για εμάς. Δεν ήταν ευχαριστημένη με τη δουλειά της και το ανώτερο προσωπικό, οι υπεύθυνοι, δεν ήταν κατάλληλοι άνθρωποι να διευθύνουν επιχείρηση, δεν ήταν αρμόδιοι οι περισσότεροι».

«Πήγαινε εκεί για να ζήσουμε εμείς, να σπουδάσουμε, να φύγουμε»
«Εκεί πέρα στην ουσία επικρατούσε ένα μπάχαλο. Κούραση, πρόνοια για τους εργαζόμενους καμία. Τι να σας πω… Η μητέρα μου πήγαινε εκεί μόνο και μόνο για να ζήσουμε εμείς, να σπουδάσουμε, να φύγουμε. Εγώ της έλεγα να παραιτηθεί και να βρει κάτι καλύτερο και μου έλεγε “εσείς τι θα κάνετε;” και της απαντούσα “μην σε νοιάζει για εμάς, εσύ να είσαι καλά”. Προφανώς δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο, εγώ μιλούσα για σωματική και ψυχική κούραση. Δεν περίμενα ότι θα ανατιναχθεί μέσα σε ένα μανιτάρι και θα καίγεται για ώρες στους 1.000 βαθμούς. Αισθάνομαι ότι μου δίνει δύναμη για να βάλω το λιθαράκι μου έτσι ώστε να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Μέχρι τότε δεν θα ησυχάσει κανένας μας. Αυτοί οι άνθρωποι οι σοβαροφανείς, τα “πρότυπα” που αποδείχτηκαν τριτοκοσμικά χωρίς καμία πρόνοια για τους εργαζομένους. Δεν θα σταματήσει κανένας και ειδικά εγώ μέχρι να πάνε όσοι φταίνε στη φυλακή», είπε ο Άγγελος.

