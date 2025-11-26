Στην Πάτρα για το τρένο σήμερα ο Κυρανάκης χωρίς λύσεις στις αποσκευές: Ερχεται μόνο για να ακούσει
Ανοιχτός διάλογος, αλλά κλειστή χρηματοδότηση στο σημερινό ραντεβού. Κομβική συνάντηση για τη σιδηροδρομική γραμμή
Στη Γεωργική Σχολή είναι σήμερα στραμένο το ενδιαφέρον, εκεί όπου ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κώστας Κυρανάκης, ανοίγει ξανά τον φάκελο της έλευσης της νέας σιδηροδρομικής γραμμής στην Πάτρα. Η επίσκεψή του γίνεται σε μια στιγμή που το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης της πόλης βρίσκεται -ίσως όσο ποτέ άλλοτε- σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Μετά τη διπλή απόρριψη του αιτήματος για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της υπογειοποίησης και το οριστικό κλείσιμο του προγράμματος CEF 2, η Πάτρα έχει μείνει εκτός ευρωπαϊκής ομπρέλας χρηματοδότησης και χωρίς διασφαλισμένους πόρους για ένα έργο που απαιτεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.
Σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, ο κ. Κυρανάκης καλεί Περιφέρεια, Δήμο και φορείς σε έναν διάλογο που όλοι αντιλαμβάνονται ότι δεν θα φέρει σήμερα κάποια «λύση», αλλά μπορεί να καθορίσει τις επόμενες κινήσεις. Οπως αναφέρουν στην «Π» αξιόπιστες πηγές με γνώση των διαβουλεύσεων, ο υπουργός δεν φέρνει σήμερα κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο, αλλά έρχεται κυρίως για να ακούσει: να συγκεντρώσει απόψεις, αιτήματα και προτάσεις, ώστε επιστρέφοντας στην Αθήνα να χαρτογραφήσει -μαζί με τους επιτελείς του- μια ρεαλιστική λύση που να ταιριάζει στα υπάρχοντα και διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Με απλά λόγια: το έργο επανεξετάζεται από μηδενική βάση.
Από την άλλη πλευρά, ο Δήμος Πατρέων και ιδιαίτερα ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης έχουν επανειλημμένα ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να δεχθούν επιφανειακή διέλευση μέσα από τον αστικό ιστό. Ο κ. Πελετίδης ζητά μάλιστα ξεκάθαρη δήλωση από τον ίδιο τον πρωθυπουργό για το αν η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει την υπογειοποίηση που η ίδια είχε υιοθετήσει και διακηρύξει στο παρελθόν. Ωστόσο, τα δεδομένα της χρηματοδότησης δείχνουν πως η πλήρης υπογειοποίηση έως το λιμάνι, όσο επιθυμητή κι αν είναι, φαντάζει αυτή τη στιγμή εκτός οικονομικής πραγματικότητας.
Την ίδια στιγμή, κανείς δεν γνωρίζει εάν παραμένει στο τραπέζι το «ενδιάμεσο» σενάριο που είχε επεξεργαστεί η προηγούμενη διοίκηση του ΟΣΕ υπό τον Παναγιώτη Τερεζάκη: ένα μοντέλο «ελαφρού τρένου» με προϋπολογισμό περίπου 300-350 εκατ. ευρώ. Το σχέδιο περιλαμβάνει αναβάθμιση και κανονικοποίηση της γραμμής, νέο επιβατικό σταθμό στον Αγιο Διονύσιο με χώρους στάθμευσης, αλλά και προοπτική επέκτασης προς το Νότιο Λιμάνι, την Κάτω Αχαΐα και το Αίγιο – με πιθανή μελλοντική συνέχεια προς Πύργο. Μια λύση λιγότερο φιλόδοξη από την πλήρη υπογειοποίηση, αλλά ενδεχομένως πιο ρεαλιστική για τα διαθέσιμα οικονομικά.
Στη σημερινή σύσκεψη έχουν προσκληθεί ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, ο δήμαρχος, οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης -Κώστας Σβόλης, Βασίλης Αϊβαλής, Πέτρος Ψωμάς- και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων. Είναι μια από τις σπάνιες φορές που όλοι καλούνται στο ίδιο τραπέζι, με τη μορφή του έργου να παραμένει ανοιχτή και τις τοπικές ανάγκες συχνά αντικρουόμενες.
Το βέβαιο είναι πως η σημερινή συζήτηση δεν θα κλείσει τον γόρδιο δεσμό. Μπορεί όμως να αποτελέσει το πρώτο βήμα για να ξαναμπεί το έργο σε τροχιά – έστω κι αν αυτή η τροχιά δεν είναι ακόμη ξεκάθαρη. Για την Πάτρα, το τρένο δεν είναι απλώς ένα τεχνικό έργο. Είναι κομμάτι της μελλοντικής της ταυτότητας, της εικόνας που θέλει να έχει ως πόλη. Και όσο οι λύσεις αργούν, τόσο μεγαλώνει η αγωνία για το αν τελικά το πολυσυζητημένο τρένο θα φτάσει ποτέ στο κέντρο και το λιμάνι της.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News