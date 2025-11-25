Στην Πάτρα γράφεται το μέλλον του τσιμέντου χαμηλού άνθρακα, τεχνολογία αιχμής από τον Τιτάνα

Σε κόμβο τεχνολογικής καινοτομίας εξελίσσεται η Πάτρα, καθώς στο εργοστάσιο του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στο Δρέπανο αναπτύσσεται το νέο Κέντρο Προηγμένων Τεχνολογιών για την παραγωγή τσιμέντου χαμηλού άνθρακα.

Η στρατηγική συνεργασία με την Thyssenkrupp Polysius, θυγατρική του Γερμανικού Ομίλου ThyssenKrupp, η οποία επισφραγίστηκε με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU), αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για τη βιομηχανία δομικών υλικών, που επιταχύνει την πράσινη μετάβαση σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Η τεχνολογία Polysius meca clay θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στο εργοστάσιο Πάτρας του ΤΙΤΑΝ στο Δρέπανο, το οποίο αναβαθμίζεται σε έναν από τους βασικούς πυλώνες καινοτομίας του Ομίλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον ίδιο χώρο αναπτύσσεται και το νέο Κέντρο Προηγμένων Τεχνολογιών, όπου εξειδικευμένες ομάδες μηχανικών και επιστημόνων θα εργάζονται πάνω σε λύσεις για την απανθρακοποίηση της παραγωγής τσιμέντου, την έξυπνη βιομηχανική λειτουργία και τα νέα υλικά.

Με την υιοθέτηση της τεχνολογίας meca clay, ο Ομιλος ΤΙΤΑΝ στοχεύει στην παραγωγή νέων, πιο «πράσινων» προϊόντων τσιμέντου με ποσοστό κλίνκερ κάτω από 40% -ένα εντυπωσιακό άλμα σε σχέση με το παραδοσιακό τσιμέντο Πόρτλαντ που φτάνει το 93%. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων χαμηλών εκπομπών του Ομίλου και ανοίγει τον δρόμο για τη νέα γενιά δομικών υλικών.

Ο Samir Cairae, διευθυντής Τεχνολογίας του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, υπογράμμισε τη σημασία της νέας συνεργασίας για τον τεχνολογικό μετασχηματισμό που συντελείται στην Πάτρα:

«Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί θεμελιώδες μέρος της στρατηγικής μας για τη δημιουργία του Κέντρου Προηγμένων Τεχνολογιών στην Πάτρα –ενός σύγχρονου κόμβου καινοτομίας που θα επιταχύνει και θα ενδυναμώνει τις πρωτοβουλίες του Ομίλου μας για μείωση του CO₂, προηγμένη βιομηχανική παραγωγή και τεχνολογική εξέλιξη. Η συνεργασία με τη thyssenkrupp Polysius ενισχύει την προσπάθειά μας για την απανθρακοποίηση της παραγωγής τσιμέντου προς ένα βιώσιμο μέλλον με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα».

Από την πλευρά της thyssenkrupp Polysius, ο Dr. Björn Olaf Assmann τόνισε πως η συνεργασία με τον ΤΙΤΑΝ αποτελεί ένδειξη ότι η ζήτηση για τεχνολογίες όπως το meca clay είναι πραγματική και άμεση.

Η επένδυση στις νέες τεχνολογίες και η συνεργασία με τη thyssenkrupp Polysius εντάσσονται στον μακροπρόθεσμο στόχο του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για σκυρόδεμα μηδενικών εκπομπών έως το 2050, σε ευθυγράμμιση με τους διεθνείς κλιματικούς στόχους. Με την Πάτρα να φιλοξενεί τόσο τις πιλοτικές εφαρμογές όσο και το νέο Κέντρο Προηγμένων Τεχνολογιών, η πόλη μετατρέπεται σε κομβικό σημείο για την ανάπτυξη και δοκιμή των τεχνολογιών που θα διαμορφώσουν το μέλλον της τσιμεντοβιομηχανίας στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

