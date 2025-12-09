Στην Πάτρα η παρουσίαση του «Άκρα» του Φώτη Βλαστού – Λογοτεχνία, ιστορία και σύγχρονη διαπραγμάτευση στο Πολύεδρο

Το νέο μυθιστόρημα του Φώτη Βλαστού, «Άκρα», παρουσιάζεται την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου στο Πολύεδρο της Πάτρας, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της αφήγησης, τη μνήμη και τη σύγχρονη κουλτούρα της διαπραγμάτευσης.

Στην Πάτρα η παρουσίαση του «Άκρα» του Φώτη Βλαστού - Λογοτεχνία, ιστορία και σύγχρονη διαπραγμάτευση στο Πολύεδρο
09 Δεκ. 2025 13:38
Pelop News

Στο Πολύεδρο της Πάτρας παρουσιάζεται την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στις 20:30, το νέο βιβλίο του Φώτη Βλαστού «Άκρα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Tetra, προσκαλώντας το κοινό σε μια λογοτεχνική διαδρομή με ιστορικές, υπαρξιακές και πολιτικές διαστάσεις.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο συγγραφέας θα συνομιλήσει με τη Μάρω Γαλάνη –χορογράφο, performer, ποιήτρια και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πατρών– με κεντρικό άξονα τη σύγχρονη κουλτούρα της διαπραγμάτευσης, όπως αυτή αναδύεται μέσα από τη λογοτεχνία αλλά και την ιστορική μνήμη.

Το «Άκρα» ξετυλίγει μια πολυστρωματική αφήγηση με αφετηρία τον 14ο αιώνα και φόντο την Ανατολική Μεσόγειο, σε μια εποχή έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Ένας Βενετός ευγενής, υποψήφιος δόγης, διατηρεί στο αρχείο του επιστολές από την Άκρα – ένα άλλοτε φράγκικο λιμάνι της Μέσης Ανατολής που έχει πλέον περάσει στα χέρια αλλόθρησκων στρατιών. Ανθρώπινες διαδρομές που δεν συναντήθηκαν ποτέ συνομιλούν μέσα από την αλληλογραφία, αποκαλύπτοντας μυστικά, αγωνίες, φιλοδοξίες και την αέναη προσπάθεια για επιβίωση και κοινωνική άνοδο.

Στην Πάτρα η παρουσίαση του «Άκρα» του Φώτη Βλαστού - Λογοτεχνία, ιστορία και σύγχρονη διαπραγμάτευση στο Πολύεδρο

Ανεμοδαρμένες γαλέρες, εμπορικές συναλλαγές, πλοιοκτήτες στο παρασκήνιο και άνθρωποι που κυνηγούν μια «επαγγελματική ευκαιρία», συνθέτουν έναν κόσμο σε διαρκή μετάβαση, όπου η Ιστορία λειτουργεί όχι ως μακρινό φόντο, αλλά ως ενεργό πεδίο ανθρώπινων επιλογών.

Ο Φώτης Βλαστός γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε ιατρική. Στη Γαλλία, στο Παρίσι και το Νανσύ, ήρθε σε επαφή με την αφήγηση και την επιστημολογία, στοιχεία που διαπερνούν και το συγγραφικό του έργο. Έχουν προηγηθεί τα βιβλία μυθοπλασίας «Η ανατομία του κύματος» και «Αίτνα» (εκδόσεις Μικρή Άρκτος). Παράλληλα, διδάσκει δημιουργική γραφή και ασχολείται με την επιμέλεια λογοτεχνικών κειμένων.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ο πρώτος της σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ εξαπολύει νέα επίθεση εναντίον της και την κατηγορεί για απιστία!
23:39 Ορισμός από την UEFA για τον Τάσο Παπαπέτρου
23:23 Ποιος είναι ο απροσδόκητος παράγοντας που φέρνει νωρίτερα την εμμηνόπαυση;
22:56 Πατρών-Πύργου: Αποκατάσταση της κυκλοφορίας
22:47 Δημάτος: Η νίκη του Ολυμπιακού στην Αστάνα αποκτά τεράστια σημασία
22:45 Δήμος Σουλίου: Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται
22:35 Αυστρία: Απολύθηκε γιατρός επειδή είπε ότι η μόνη θεραπεία για παχύσαρκο είναι το Άουσβιτς!
22:31 «Έχω μελανιές από τα χτυπήματα και σπασμένα δόντια», λέει ο οδηγός του λεωφορείου, που καταγγέλλει ξυλοδαρμό
22:25 Η μεγάλη κλήρωση του τζόκερ
22:15 Η κλήρωση Eurojackpot που μοιράζει 10 εκατομμύρια ευρώ!
22:11 Βενεζουέλα: Θρίλερ με τη Μασάδο λίγο πριν την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης, παραμένει άγνωστο πού βρίσκεται
22:03 Ζελένσκι: «Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες»
21:52 Στην Ινδία παιδί «θαύμα» τριών χρονών γίνεται ο νεότερος σκακιστής που κατατάσσεται ποτέ από τη FIDE, ΒΙΝΤΕΟ
21:43 ΕΛΑΣ: Παραδόθηκε ο ένας από τους δράστες που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό
21:32 Η απάντηση της Αθήνας στον Φιντάν: Η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
21:21 Σπ. Αντωνόπουλος: «Ο κόσμος να αναγνωρίσει την προσπάθεια των παιδιών»
21:11 Γκιλφόιλ: «Απίστευτη δύναμη η Ελλάδα στην παγκόσμια ναυτιλία»
21:01 Ο Λανουά το έκανε και πάλι! Δεν σχολίασε φάσεις που φωνάζει ο Άρης, ΒΙΝΤΕΟ
20:52 FT: Ο Τραμπ έδωσε διορία στον Ζελένσκι για να απαντήσει για το σχέδιο
20:41 Η δημοσκόπηση της Prorata: Ο κόσμος «μιλά» για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ