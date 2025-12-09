Στην Πάτρα η παρουσίαση του «Άκρα» του Φώτη Βλαστού – Λογοτεχνία, ιστορία και σύγχρονη διαπραγμάτευση στο Πολύεδρο

Στο Πολύεδρο της Πάτρας παρουσιάζεται την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στις 20:30, το νέο βιβλίο του Φώτη Βλαστού «Άκρα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Tetra, προσκαλώντας το κοινό σε μια λογοτεχνική διαδρομή με ιστορικές, υπαρξιακές και πολιτικές διαστάσεις.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο συγγραφέας θα συνομιλήσει με τη Μάρω Γαλάνη –χορογράφο, performer, ποιήτρια και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πατρών– με κεντρικό άξονα τη σύγχρονη κουλτούρα της διαπραγμάτευσης, όπως αυτή αναδύεται μέσα από τη λογοτεχνία αλλά και την ιστορική μνήμη.

Το «Άκρα» ξετυλίγει μια πολυστρωματική αφήγηση με αφετηρία τον 14ο αιώνα και φόντο την Ανατολική Μεσόγειο, σε μια εποχή έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Ένας Βενετός ευγενής, υποψήφιος δόγης, διατηρεί στο αρχείο του επιστολές από την Άκρα – ένα άλλοτε φράγκικο λιμάνι της Μέσης Ανατολής που έχει πλέον περάσει στα χέρια αλλόθρησκων στρατιών. Ανθρώπινες διαδρομές που δεν συναντήθηκαν ποτέ συνομιλούν μέσα από την αλληλογραφία, αποκαλύπτοντας μυστικά, αγωνίες, φιλοδοξίες και την αέναη προσπάθεια για επιβίωση και κοινωνική άνοδο.

Ανεμοδαρμένες γαλέρες, εμπορικές συναλλαγές, πλοιοκτήτες στο παρασκήνιο και άνθρωποι που κυνηγούν μια «επαγγελματική ευκαιρία», συνθέτουν έναν κόσμο σε διαρκή μετάβαση, όπου η Ιστορία λειτουργεί όχι ως μακρινό φόντο, αλλά ως ενεργό πεδίο ανθρώπινων επιλογών.

Ο Φώτης Βλαστός γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε ιατρική. Στη Γαλλία, στο Παρίσι και το Νανσύ, ήρθε σε επαφή με την αφήγηση και την επιστημολογία, στοιχεία που διαπερνούν και το συγγραφικό του έργο. Έχουν προηγηθεί τα βιβλία μυθοπλασίας «Η ανατομία του κύματος» και «Αίτνα» (εκδόσεις Μικρή Άρκτος). Παράλληλα, διδάσκει δημιουργική γραφή και ασχολείται με την επιμέλεια λογοτεχνικών κειμένων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



