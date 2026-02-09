Στην Πάτρα ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου: Επιθεώρησε έργα αποκατάστασης στις πυρόπληκτες περιοχές ΒΙΝΤΕΟ

Στην Πάτρα βρέθηκε σήμερα το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας από την προηγούμενη εβδομάδα για την επίσκεψή του στην Αχαΐα.

Ο υπουργός, μετά τις 11 το πρωί, μετέβη στα Άνω Συχαινά, προκειμένου να επιθεωρήσει τα έργα αποκατάστασης και αναγέννησης των πυρόπληκτων περιοχών του νομού, τα οποία υλοποιούνται με κύριο ανάδοχο την Coca-Cola Τρία Εψιλον και επικεντρώνονται στις περιοχές Μείλιχος και Πείρος.

Στον Μείλιχο, από τη συνολική καμένη έκταση των 22.940 στρεμμάτων, τα 5.743 στρέμματα ήταν δασικές εκτάσεις, με τις παρεμβάσεις να εκτείνονται σε 1.676,35 στρέμματα. Αντίστοιχα, στον Πείρο, από τα 9.925 καμένα στρέμματα, τα 3.235 στρέμματα αφορούσαν δασικές εκτάσεις, ενώ οι εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας καλύπτουν 916,5 στρέμματα.

Οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν κορμοδέματα, κορμοφράγματα και σανιδότοιχους, με στόχο τη συγκράτηση του εδάφους και των φερτών υλικών, προστατεύοντας κατοικίες, αγροτικές εκτάσεις και κρίσιμες υποδομές από πλημμυρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, τα αποτελέσματα των έργων είναι ήδη ορατά και ενισχύουν ουσιαστικά την ασφάλεια των περιοχών, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για τη σταδιακή αναγέννηση του φυσικού περιβάλλοντος.

Η χρηματοδότηση των παρεμβάσεων υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα ανακούφισης των πληγεισών κοινοτήτων σε περιοχές της Κάτω Αχαΐας, του Αλισσού, του Χαϊκαλίου και της Βρένης. Μέσω συνεργασίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη με τους Γιατρούς του Κόσμου και δωρεάς 250.000 δολαρίων από το Ίδρυμα της Coca-Cola, παρέχεται υποστήριξη σε 1.900 κατοίκους, καλύπτοντας άμεσες και βασικές ανάγκες.

