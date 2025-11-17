Πάτρα: Ειρηνικά και χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η πορεία για το Πολυτεχνείο, ΦΩΤΟ

Ολοκληρώθηκε στην Πάτρα η πορεία για την 52η Επέτειο του Πολυτεχνείου με τα μέτρα να είναι ιδιαίτερα αυξημένα. Ειρηνικά πολίτες, φοιτητές μαθητές, εργατικά σωματεία τίμησαν την Επέτειο και όλα κύλησαν ήρεμα.

Δύο παράλληλες πορείες στην Πάτρα για την επέτειο του Πολυτεχνείου – Σε ετοιμότητα η ΕΛΑΣ ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Στην πορεία η οποία η οποία είχε παλμό υπήρξαν προς το τέλος της και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, τα οποία φώναζαν συνθήματα κατά της αστυνομίας και υπέρ της Παλαιστίνης.

Μάλιστα τουλάχιστον τέσσερις διμοιρίες των ΜΑΤ ήταν σε απόσταση αναπνοής από το άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου σε όλη την διάρκεια της πορείας, που ξεκίνησε και κατέληξε στο πρώην παράρτημα του Πανεπιστημίου στην οδό Κορίνθου.

Μετά το τέλος, οι αντιεξουσιαστές παρέμειναν στον χώρο του παραρτήματος του Πανεπιστημίου και οι αστυνομικές δυνάμεις ήταν σε απόσταση σε στάση επιφυλακής χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα.

Να σημειωθεί ότι πριν από την ένταξη της πορείας, η τοπική ΕΛ.ΑΣ. έκανε επιχείρηση σε κεντρικά σημεία και προχώρησε 20 προσαγωγές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



